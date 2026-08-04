La colombiana Interconexión Eléctrica (ISA) gana 336,9 millones de euros en el primer semestre, un 9% más

Archivo - Vista de una torre de alta tensión, a 23 de enero de 2023, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa colombiana de energía e infraestructuras Interconexión Eléctrica (ISA) registró un beneficio neto de 1,253 billones de pesos colombianos (336,9 millones de euros) durante el primer semestre del año, un 9% más que doce meses antes.

Los ingresos operativos avanzaron un 16,9%, hasta los 8,595 billones de pesos (2.311 millones de euros), cifra que se redujo a 5,861 billones de pesos (1.576 millones de euros) si se descuentan las construcciones realizadas.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 4,889 billones de pesos (1.314 millones de euros), un 19,8% más. A su vez, la deuda neta cerró en los 34,155 billones de pesos (9.182 millones de euros), un 0,7% más que en diciembre.

Solo en el segundo trimestre, ISA se anotó unas ganancias de 695.000 millones de pesos (186,8 millones de euros) y una facturación operativa de 4,735 billones de pesos (1.273 millones de euros), un 52,7% y un 41,6% más, respectivamente.

"El desempeño del semestre estuvo impulsado principalmente por la entrada en operación de nuevos proyectos de transmisión, el rendimiento financiero de las concesiones de energía y vías y la actualización de la remuneración de los contratos para reconocer el efecto de la inflación, entre otros factores", ha explicado ISA en una nota de prensa.

"En una región que demanda cada vez más infraestructura para impulsar su desarrollo y competitividad, seguimos fortaleciendo una plataforma de energía capaz de conectar territorios, habilitar oportunidades y generar bienestar", ha indicado, por su parte, la presidenta de ISA, Patricia Castaño.

El pasado 26 de marzo, la asamblea general de accionistas de ISA aprobó distribuir en dividendos 1.200 millones de dólares (1.042 millones de euros), esto es 1,09 dólares (0,95 euros) por título. El 27 de mayo ya repartió un primer dividendo de 241.000 millones de pesos (64,8 millones de euros).