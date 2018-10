COMUNICADO: Bausch + Lomb presenta en Europa las lentes intraoculares de microincisión INCISE®

Actualizado 02/05/2013 16:01:31 CET

ALISO VIEJO, California y KINGSTON, Inglaterra, 2 de mayo de 2013 /PRNewswire/ -- Bausch + Lomb, la compañía mundial de salud ocular, anuncia el lanzamiento de sus nuevas lentes intraoculares de microincisión (IOL) INCISE. Estas IOL acrílicas mejoradas, en combinación con las capacidades de Stellaris( )Vision Enhancement System, permiten a los cirujanos realizar cirugías de cataratas por microincisión de menos de 2mm, desplegando una cirugía menos incisiva para una recuperación visual más rápida.[1]

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130502/NY04776 [http://photos.prnewswire.com/prnh/20130502/NY04776] )

Las nuevas lentes ofrecen un número de características para desplegar una experiencia mejorada para el cirujano y el paciente, consiguiendo finamente mejores resultados. Las ópticas avanzadas esféricas de INCISE IOL se han diseñado para mejorar la calidad visual.[2] La combinación de una capacidad de sistema mejorada y acrílica Stellaris con un nuevo solo uso INCISE Viscoject Bioinjector permite el implante asistido de 1,8mm en la bolsa y de 1,4mm en las heridas, permitiendo a los cirujanos beneficiarse de un procedimiento controlado sub-2mm MICS.

INCISE se ha diseñado para minimizar la opacidad capsular posterior (PCO), un problema habitual a largo plazo con las IOLs que causa que la visión del paciente sea más oscura después de la cirugía. INCISE cuenta con un filo de barrera de 360 grados con un radio de curvatura de 5 micro-m.[3] "INCISE cuenta con un perfil mucho más afilado que el de las anteriores IOLs hidrofílicas, además de disponer del mejor filo frente al resto de IOL que hemos imaginado jamás", explicó el profesor David Spalton, del St. Thomas' Hospital, Londres, Reino Unido.

"La cirugía de cataratas sub-2mm con implante de INCISE IOL es un procedimiento de micro-incisión seguro y efectivo", afirmó el profesor de universidad Burkhard Dick, de la University of Bochum, Alemania. "El despliegue de las lentes se controló de forma correcta, permitiendo una colocación sencilla en la bolsa capsular. En general, el rendimiento de este nuevo IOL durante el implante y colocación en la cápsula fue sencillo y predecible".

"Las nuevas lentes INCISE son la última innovación de Bausch + Lomb, diseñadas para cumplir con las necesidades de los clientes y pacientes. La combinación de un material mejorado en el IOL y del nuevo inyector Viscoject Bio permiten a los cirujanos desplegar un rendimiento de inyección predecible y una calidad óptima para el despliegue sub-2mm", explicó Cal Roberts, doctor, vicepresidente ejecutivo y responsable médico de Bausch + Lomb. "La adición de estas lentes de próxima generación dentro de nuestra cartera añade una nueva opción ilusionante para los cirujanos oftalmológicos que realizan cirugía de micro-incisión".

Las lentes INCISE han recibido la aprobación de la Marca CE en la Unión Europea, y no están aprobadas para su venta en Estados Unidos.

Acerca de Bausch + Lomb Bausch + Lomb es una destacada compañía mundial de salud ocular centrada en exclusiva en la protección, mejora y restauración de la visión de las personas. Sus productos principales incluyen lentes de contacto y productos para su cuidado, dispositivos e instrumentos quirúrgicos oftálmicos y productos farmacéuticos oftálmicos. Desarrollamos, fabricamos y comercializamos una de las carteras de productos más completas dentro de nuestra industria, disponible en más de 100 países. Fundada en 1853, nuestra compañía tiene su sede en Rochester (Nueva York) y cuenta con más de 11.000 empleados en todo el mundo.

REFERENCIAS

[1] Kelman CD. Preface. In: Alio JL, Rodriguez Prats JL, Galal A, eds. "MICS Micro-incision Cataract Surgery," Miami: Highlights of Ophthalmology; 2004 /// 2. Agarwal A, et al. "Bimanual phaco. Mastering the phakonit/MICs technique," New Jersey: Slack Inc; 2004) // 3. Zheng L, Merriam JC, Zaider M. Astigmatism and visual recovery after large incision extracapsular cataract surgery and small incisions for phacoemulsification. Trans Am Ophthalmol 1997; 95: 387-410.

[2] Altmann GE, Nichamin LD, Lane SS, Pepose JS. Optical performance of 3 intraocular lens designs in the presence of decentration. J Cataract Refract Surg. 2005; 31: 574-85.

[3] Spalton; Werner; Nishi: Edge profile is the most important preventing PCO /// Findl ;Cochrane analysis: PCO score lower with sharp edge design, no evidence of contributing role of the optic material.

/(TM) son marcas registradas de Bausch & Lomb Incorporated o sus filiales. Bausch & Lomb Incorporated.

CONTACTO: CONTACTO: Contactos para medios de noticias: Jeanie Herbert,Bausch + Lomb, +1-949-521-7948 o jeanie.herbert@bausch.com, GeorginaPinnington, Bausch + Lomb, +44-20-8781-5709, +44-7713-340657 ogeorgina.pinnington@bausch.com; o Ted Heitmann, BioComm Network, en nombrede Bausch + Lomb, +1-949-494-3140 o theitmann@biocommnetwork.com

Sitio Web: http://www.bausch.com/