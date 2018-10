COMUNICADO: El programa de la Comisión Europea ofrece a los ejecutivos una formación en China completamente financiada

Actualizado 10/12/2008 13:42:31 CET

-- El plazo para presentar la solicitud de participación termina el 4 de enero de 2009

-- METP (EU-China Managers Exchange and Training Programme) es el programa intergubernamental de la UE y China para el intercambio y la formación de gerentes de empresa que ofrece a los ejecutivos la posibilidad de formarse como expertos del mundo empresarial chino

Los ejecutivos de las empresas radicadas en la UE y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen la posibilidad de solicitar su participación en 2009 en un programa de formación completamente financiado que les ofrece capacitación como expertos en China. La fecha límite para el envío de las solicitudes de participación en el programa intergubernamental de la UE y China para el intercambio y la formación de gerentes de empresa (METP) es el 4 de enero de 2009.

Este programa conjunto, patrocinado por la Unión Europea y China, favorece los negocios en China de las PYMES con sede en la UE ofreciéndoles a éstas un programa de formación de alto nivel. El programa METP permite a las empresas y las organizaciones no gubernamentales crear o desarrollar sus actividades empresariales en China. El programa brinda a las PYMES la oportunidad de formar a sus empleados durante diez meses a fin de convertirlos en expertos competentes en el mercado chino y en la cultura empresarial china.

El objetivo a largo plazo del programa METP es ampliar y mejorar de manera sostenible las relaciones de la UE con China mediante el intercambio y la cooperación económica. Stefan Hell, jefe de equipo en Beijing, declara al respecto: "La condición previa fundamental para tener éxito en los negocios en China es conocer, en profundidad, su economía, su cultura y su ética empresarial. Y es eso precisamente lo que el programa METP ofrece a los participantes. Paralelamente a ello, el programa sirve de plataforma para favorecer el encuentro entre europeos y chinos y la creación de relaciones a largo plazo, aspectos que, en definitiva, constituyen la base fundamental del éxito empresarial en China."

Además de la organización de la estancia completa, la UE financiará todos los gastos de matrícula. Así mismo, el programa METP otorgará a los participantes una asignación de manutención mensual (alrededor de 1.000 euros). Todos los graduados recibirán un diploma oficial firmado por el Embajador de la UE en China.

El programa METP es una iniciativa de la Comisión Europea y el Gobierno chino que durará cuatro años y está dividida en cuatro promociones, cada una de las cuales dura diez meses. El plazo de convocatoria para la presentación de candidaturas para la cuarta promoción del programa METP se cerrará el 4 de enero y la formación se iniciará en mayo de 2009. Los candidatos no deberán tener conocimientos del idioma chino o, en caso de tenerlos, éstos deberán ser muy limitados. Aun cuando la prioridad del programa METP es ofrecer ayuda a los profesionales de pequeñas y medianas empresas radicadas en la UE, se tendrán igualmente en consideración las solicitudes que provengan de candidatos empleados en grandes empresas, en cuyo caso su aceptación estará supeditada al número de plazas disponibles.

For further information about application modalities, download instructions for the application dossier and for general information about METP visit http://www.metp.net.cn or contact the METP hotline at +49-69-15402-638.

The EU-China Managers Exchange and Training Programme (METP) is a four-year intergovernmental cooperation project between the European Commission and the Government of the People's Republic of China. Placed within the dynamic context of continuously evolving relations between the EU and China, the non-profit programme is designed to enhance business expertise by developing European and Chinese human resources. METP aims to train and financially support internships for 200 Chinese managers in the EU and 200 European managers in China. The programme is implemented by the China Council for the Promotion of International Trade from 2006 to 2010, and total funding from the EC and the Government of China is 23 million Euros.

