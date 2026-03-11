El conflicto de Irán provoca pérdidas diarias de 510 millones para el sector del turismo, según el WTTC

Archivo - Aeropuerto. - WTTC - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conflicto en Irán, que mantiene cerrado el espacio aéreo de gran parte de los países de Oriente Próximo, está provocando pérdidas de unos 600 millones de dólares (517 millones de euros) al día en el sector del turismo en la región, según las estimaciones del Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Este análisis se basa en un pronóstico previo al conflicto que estimaba en 207.000 millones de dólares (178.540 millones de euros) el gasto de visitantes internacionales en la región durante 2026.

El organismo destaca que Oriente Medio tiene un papel "vital" en los viajes globales, ya que la región representa el 5% de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14% del tráfico internacional de tránsito. "Esto supone que cualquier interrupción afecta a la demanda en todo el mundo", indica el WTTC.

Los principales centros regionales de aviación, incluidos Dubái, Abu Dabi, Doha y Baréin, que en conjunto procesan alrededor de 526,000 pasajeros al día, han experimentado cierres e interrupciones operativas a medida que el conflicto se intensifica, lo que afecta significativamente la conectividad regional y global.

A pesar de los desafíos actuales, el WTTC enfatiza que el sector de viajes y turismo es uno de los sectores económicos "más resilientes del mundo".

Así, investigaciones del WTTC sobre crisis anteriores muestran que la demanda turística tras incidentes relacionados con la seguridad, con la respuesta adecuada, puede recuperarse en tan solo dos meses, cuando los gobiernos y la industria actúan rápidamente para restaurar la confianza de los viajeros.