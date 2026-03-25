El Congreso llama a aumentar la inversión en defensa aérea antimisiles y en drones

Archivo - Una lanzadera de un sistema de defensa aérea Patriot en una base aérea en Alemania (archivo) - Karl-Josef Hildenbrand/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP instando al Gobierno a invertir más en defensa aérea y antimisiles, así como en drones, habida cuenta de la importancia que tienen actualmente estos sistemas, como se ha puesto de manifiesto en la escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

En la iniciativa, que ha sido aprobada con el apoyo de Vox y UPN (Grupo Mixto) y pese al voto en contra del PSOE y Sumar, se reconoce la existencia de esta nueva urgencia para aumentar la inversión en defensa e incrementar los recursos para la OTAN para cohesionar y operar una misión de defensa aérea y antimisiles "verdaderamente capaz" de cumplir con los estándares de rendimiento aliados.

En el texto, defendido por el diputado Carlos Rojas, se insta a avanzar en la innovación de los sistemas aéreos no tripulados, tanto en el campo de batalla como en las municiones de ataque y seguir perfeccionando la capacidad española para llevar a cabo las misiones de la IAMD (Integrated Air and Missile Defence) y garantizar su integración sin fisuras en la postura más amplia de disuasión y defensa de la Alianza.

Además, la proposición no de ley aboga por continuar trabajando para reducir las barreras a una verdadera cooperación en materia de defensa entre los aliados y adaptar la arquitectura de defensa aérea y antimisiles para encarar "más preparados" las amenazas.

Los de Alberto Núñez Feijóo aceptaron añadir un último punto propuesto por Vox para que se garantice que cualquier incremento de inversión en defensa y participación en estructuras de la OTAN se realice priorizando la autonomía estratégica de España así como el fortalecimiento de la industria nacional de defensa.

RECONOCIMIENTO A LAS MISIONES EN EL EXTERIOR

Por otro lado, la Comisión de Defensa ha aprobado una iniciativa del PSOE, apoyada por el PP, para "agradecer y reconocer la profesionalidad y la excelencia" de las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior, alegando que garantizan la seguridad de España y de los aliados en un contexto internacional "volátil".

En el texto defendido por el socialista José Antonio Rodríguez Salas y recogido por Europa Press se destaca que las misiones y operaciones en el exterior son un "instrumento esencial" para materializar el compromiso de España de lograr un entorno internacional de paz y estabilidad basado en un sistema multilateral más justo y cohesionado en torno a los valores y principios que sustentan la legalidad internacional, especialmente en el marco de la complejidad del actual contexto geopolítico.

Se subraya además que las tropas desplegadas en misiones internacionales y en operaciones de emergencia demuestran "profesionalidad, entrega y vocación de servicio" de manera continuada, "24 horas al día y los siete días de la semana", y se anima a dar a conocer a la población española la contribución de las misiones. "Es vital reconocer y dar a conocer la labor de nuestras Fuerzas Armadas", destaca la proposición no de ley.

En total, hay más de 3.000 militares desplegados en el marco de misiones internacionales. Hay presencia española en las misiones OTAN para defender el flanco este de la Alianza, en misiones que la Unión Europea (UE) desarrolla en el continente africano y en misiones bajo el paraguas de la ONU. De hecho, el despliegue más numeroso es el de la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), donde colaboran alrededor de 670 soldados españoles.

Precisamente la semana pasada España evacuó a 300 efectivos desplegados en Irak en el marco de la misión de la OTAN en ese país (NMI) y en la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve), que está bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán hace casi un mes.