El Congreso pide reincorporar militares de complemento ante la falta de personal en las Fuerzas Armadas

Archivo - Varios militares desfilan durante la Jura de Bandera del personal civil, en la plaza de Oriente, a 18 de marzo de 2023, en Madrid (España). La jura de Bandera para la población civil es un acto militar solemne, democrático y público cuyo objetiv - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP instando al Ministerio a facilitar la reincorporación voluntaria de los militares de complemento en situación de Reserva de Especial Disponibilidad, con la mejora de sus condiciones retributivas y laborales, además de su estabilización para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas.

En la iniciativa, que ha sido aprobada con el apoyo de Vox y UPN, el voto en contra del PSOE y la abstención de Sumar, entre otros, se denuncia la situación de desigualdad que viven estos militares de complemento con respecto al resto de funcionarios públicos y critica que durante años se ha abusado de la temporalidad en las Fuerzas Armadas.

De hecho, el PP, por boca del diputado Agustín Conde, critica que desde Defensa se esté utilizando a estos oficiales para cubrir necesidades estructurales, pese a su temporalidad, y sin buscar soluciones definitivas.

Para atajar esta situación de desigualdad, la proposición no de ley defiende articular las correspondientes adaptaciones normativas para que el personal militar temporal pueda ser objeto de procesos de estabilización, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

EMPLEO ESTABLE Y RETENCIÓN DEL TALENTO

En concreto, el texto recogido por Europa Press plantea la reincorporación voluntaria de los oficiales de complemento que actualmente están en situación de reserva de especial disponibilidad, dentro del área geográfica en la que tengan ubicado su domicilio, hasta la edad de pase a la reserva. Todo ello con el objetivo de que puedan seguir prestando servicio y cubriendo puestos necesarios de la estructura de los Ejércitos o la Administración Periférica.

También se aboga por impulsar medidas para reducir su temporalidad, así como mecanismos de protección y estabilización que sí se aplican al resto de personal al servicio de la Administración. En este sentido, se recuerda que cuando fue fijada la asignación anual de los Reservistas de Especial Disponibilidad se situaba ligeramente por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, mientras que ahora este SMI es un 81,22 por ciento superior, por lo que existe una devaluación económica injustificada.

Ante esto, la propuesta del Grupo Popular reclama que esta compensación sea acorde a su grupo de clasificación en la Administración Pública (Grupo A1) y al nivel correspondiente al empleo militar obtenido.