El Congreso suprime la bajada del IVA a alimentos que el PP aprobó en el Senado y que iba a votarse el jueves

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, ha aceptado este martes por la noche el escrito de disconformidad que ha presentado el Gobierno contra una enmienda que el PP aprobó en el Senado para bajar el IVA de carnes, pescados, conservas, leche y huevos y cuya ratificación iba a votarse este jueves en el Pleno.

La medida se introdujo en el marco de la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y rebajaba entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio el IVA para carnes, pescados y conservas hasta el 4% y elimina ese impuesto para la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres para el mismo periodo de tiempo.

El Gobierno ya intentó vetar en el Senado esta enmienda que se introdujo a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, acogiéndose al poder que la Constitución le concede para impedir la tramitación de cualquier medida legislativa que implique "un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios". El Ejecutivo esgrimía que la medida supondría una pérdida de recursos para la Administración General del Estado en 3.780 millones de euros.

SE IGNORÓ EL VETO EN EL SENADO

Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta en el Senado está dominada por el PP y desoyó el escrito de disconformidad, por lo que la enmienda prosiguió su tramitación parlamentaria sin inconveniente en la Cámara Alta y llegó a aprobarse en Pleno.

Hasta que ha llegado al Congreso, donde el Gobierno ha vuelto a presentar a la enmienda en cuestión el veto alegando los mismos motivos presupuestarios. Pero esta vez la Mesa de la Cámara Baja está dominada por PSOE y Sumar y se ha aceptado el veto tras una reunión acontecida después de la sesión plenaria.

La Cámara Baja ya ha vetado en esta legislatura varias veces enmiendas aprobadas en el Senado, como fue el caso de la Ley de desperdicio alimentaria o la Ley de navegación aérea. En sendos casos, el Senado abrió un conflicto de atribuciones sobre el que finalmente se pronunciará el Tribunal Constitucional.