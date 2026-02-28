El consejero delegado de Amper, Enrique López Pérez, ganó 516.000 euros en 2025, un 35,8% más

Archivo - Enrique López Pérez, CEO de Amper - LINKEDIN - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la empresa tecnológica Amper, Enrique López Pérez, devengó 516.000 euros en 2025 por sus funciones ejecutivas en la entidad que tiene presencia en sectores como defensa y seguridad, energía y telecomunicaciones, lo que supone un aumento del 35,8% sobre lo percibido al cierre del 2024.

Esta cuantía de López Pérez se dividió en 275.000 euros como sueldo fijo junto a 236.000 euros en retribuciones variables a corto plazo y 5.000 euros en retribuciones en especie (seguro de vida, seguro de accidentes y otras prestaciones) al igual que recibe el resto de empleados de la sociedad, según el informe de remuneraciones que ha remitido la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este sábado.

Por su parte, el exministro de Defensa con el Partido Popular entre 2011 y 2016, Pedro Morenés Eulate, percibió 100.000 euros en 2025 como retribución como presidente no ejecutivo de la empresa española, un 9% menos con respecto al ejercicio anterior.

La remuneración total del consejo de administración de Amper se situó en 865.000 euros.

La Junta General de Accionistas de Amper S.A., celebrada el 30 de junio de 2025, aprobó en el punto 6.3 del orden del día la asignación fija y dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones la retribución de los consejeros en su condición de tales en 600.000 euros anuales.

Igualmente, la Junta fijó para el año 2026 una remuneración de 300.000 euros para el consejero delegado pagadera en 12 mensualidades.

Amper registró un beneficio neto de 4,4 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 4,3% en comparación con los 4,6 millones de euros que obtuvo en el ejercicio anterior, según las cuentas presentadas por la compañía este viernes.

Igualmente, la compañía obtuvo una facturación de 281,7 millones de euros entre enero y diciembre, un 32,8% menos que en 2024, debido a la salida efectiva del negocio de servicios industriales.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía se situó en los 46,3 millones de euros a cierre del año, un 19,6% más, con una mejora del margen de Ebitda de 7,2 puntos porcentuales. Además, se han mejorado todos los ratios de cartera de pedidos (+28,7%).

Las previsiones para 2026 contemplan una cartera por encima de 800 millones de euros, sobre todo en Defensa y Seguridad (+15,1%), con unas ventas orgánicas de 335 millones (+18,8%) y un Ebitda de 55 millones (+19%).