El Consejo Internacional de Aeropuertos concede 13 premios a nueve aeropuertos de Aena

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés) ha reconocido a nueve aeropuertos de la red de Aena en diferentes categorías dentro de su programa de calidad aeroportuaria (ASQ) con un total de 13 galardones.

Este programa reconoce el compromiso con la mejora de la experiencia del pasajeros en las instalaciones aeroportuarias con diferentes galardones. Así, ocho aeródromos de la red de Aena han recibido el premio a 'Mejor Aeropuerto Europeo'.

Este reconocimiento, que cuenta con diferentes categorías en función del tamaño y número de pasajeros, ha recaído en el Aeropuerto de Palma de Mallorca como el mejor de entre 25 y 40 millones de pasajeros.

En el resto de categorías, el premio ha recaído en el de Alicante-Elche Miguel Hernández en la modalidad de entre 15 y 25 millones de pasajeros; en el de Sevilla como el mejor aeropuerto entre 5 y 15 millones de pasajeros, y en los aeropuertos de El Hierro, Girona-Costa Brava, Pamplona, Reus y Zaragoza en la de menos de dos millones de pasajeros.

Asimismo, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha resultado ganador en la categoría 'Airport with the Most Dedicated Staff in Europe', que reconoce la dedicación, amabilidad y cortesía del personal que trabaja en la infraestructura aeroportuaria.

De su lado, los aeropuertos de Reus y El Hierro han sido galardonados, por segundo año consecutivo, con la distinción 'Easiest Airport Journey in Europe', un reconocimiento que pone en valor a los aeropuertos que hacen más agradable la estancia y cuyo paso por ellos resulta más fácil e intuitivo para los pasajeros.

Por su parte, los aeródromos de El Hierro y Pamplona han obtenido el premio 'Cleanest Airport in Europe', que reconoce las labores de limpieza llevadas a cabo en las instalaciones para garantizar la calidad en la experiencia del pasajero.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha agradecido la concesión de estos premios que "no solo simbolizan el éxito de Aena, sino que también son una evidencia del valor del esfuerzo constante, la innovación y el compromiso".

"Esta nueva distinción refuerza la posición de Aena como referente en la industria y motiva a los equipos de la compañía a seguir elevando el estándar de calidad y servicio que ofrece a los pasajeros diariamente en su paso por las instalaciones", ha añadido.

La entrega de premios tendrá lugar en el encuentro anual "ACI World Customer Experience Summit and Exhibition", que en esta ocasión se celebrará en Guangzhou (China) del 8 al 11 de septiembre de 2025.