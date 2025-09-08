Consultia Business Travel refuerza la seguridad de los viajes corporativos con su plataforma Destinux

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Consultia Business Travel ha evolucionado su plataforma Destinux, una solución digital que centraliza la gestión de viajes corporativos y que incorpora nuevas funcionalidades destinadas a garantizar la eficiencia, la seguridad y la atención personalizada en cada desplazamiento.

Los viajes de negocios son una herramienta clave para el crecimiento empresarial, pero también conllevan riesgos que las compañías deben gestionar con rigor. En este contexto, la obligación legal y moral de las empresas de velar por la seguridad y el bienestar de sus empleados sitúa la protección del viajero en el centro de la estrategia corporativa.

La herramienta de Consultia Business Travel permite a los usuarios gestionar en un único espacio documentos, reservas y seguros, a la vez que ofrece información actualizada sobre requisitos de entrada, vacunas y restricciones locales.

Asimismo, dispone de alertas en tiempo real sobre vuelos o normativas y asistencia inmediata, lo que facilita anticiparse a imprevistos y optimizar costes.

Entre las novedades, Destinux integra un sistema de geolocalización que permite a las empresas conocer en todo momento la ubicación de sus empleados, así como una conexión directa con International SOS, que ofrece apoyo inmediato en caso de emergencia.

Según el primer 'Business Travel Monitor de la Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa' (AEGVE), la seguridad figura entre las tres principales prioridades de las compañías: un 62,3% de los encuestados lo considera esencial y un 49,1% destaca la necesidad de mantener contacto directo con el viajero para poder asistirle en caso de emergencia.

Consultia subraya que, además de las medidas preventivas, contar con un seguro de viaje que cubra cancelaciones, emergencias médicas o pérdida de equipaje sigue siendo una recomendación clave.

La compañía ha puesto a disposición de las empresas una guía descargable en su página web sobre las implicaciones del Duty of Care en los viajes corporativos, con el fin de profundizar en las responsabilidades legales y morales que implica la protección del viajero.