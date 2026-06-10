La consultora tecnológica Vass planea un ERE que afectará al 13% de su plantilla en España

Archivo - Sede de Vass - VASS. - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Vass está elaborando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España, según han confirmado a Europa Press en fuentes de la compañía, que no ha precisado aún la afectación de este despido colectivo.

La empresa comunicó este martes a su plantilla, compuesta por más de 2.300 empleados, que daría comienzo a un proceso de reestructuración, que podría impactar hasta un 13% de los trabajadores en el país, sede de su corporación, tal y como ha adelantado 'El País'.

Con la implementación de este ERE, la consultora ajustará su estructura a las necesidades del mercado, a la evolución tecnológica y a la implantación de la inteligencia artificial (IA), sin que esto afecte a ninguna de sus líneas de negocio, que se mantendrán intactas, por lo que los proyectos activos y las funciones comerciales continuarán operando con normalidad.

ERES EN CONSULTORAS

Este despido colectivo de Vass se suma a los últimos ya cerrados en España por las consultoras Capgemini e Inetum.

Por un lado, Capgemini alcanzó un acuerdo definitivo para su ERE que afectará a un máximo de 710 personas, tras rebajar las 748 salidas iniciales hasta 717 y finalmente a 710, lo que representa una reducción aproximada de 5,1% respecto a la cifra inicial y una incidencia cercana al 6,45% de la plantilla.

Inetum, por su parte, redujo la afectación de su despido colectivo en 52 trabajadores, pasando de las 456 salidas iniciales a un máximo de 404 personas, lo que supone una reducción superior al 10% y una incidencia cercana al 4,7% de su plantilla.

SUS VENTAS CRECEN UN 22,5% EN 2025

Las ventas de la Vass crecieron un 22,5% en 2025, una evolución que la compañía no considera "casual", sino la consecuencia de una estrategia "clara", que pasa por "convertir la complejidad tecnológica en una ventaja competitiva real para nuestros clientes".

Cerca del 50% de las ventas de la consultora se generan fuera de España, lo que les permite trasladar aprendizajes globales y aplicarlos con precisión en cada mercado.

"Nada de esto sería posible sin las más de 3.900 personas en 24 países que hacen de Vass una organización preparada para liderar la próxima etapa de la transformación empresarial", comentó la empresa el pasado mes de febrero, cuando presentó sus cuentas de 2025.