Consumo dice que el tope de precios en hoteles de Andalucía y Extremadura ha evitado tarifas abusivas

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS)

La limitación del precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo ha evitado que "se repitiesen situaciones de precios disparados como en otras emergencias", según concluye un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que abarca el periodo entre el 18 y 25 de febrero.

Así, el análisis del departamento que encabeza Pablo Bustinduy insiste en que los rangos de precios y de las fluctuaciones del fin de semana no se han comprobado indicios de superación del límite de la tarifa máxima permitida.

En concreto, los municipios afectados por esta limitación son los de Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en Cádiz; los de Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra en Granada; los de Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; los de Benaoján y Ronda, en Málaga, y los de Burguillos del Cerro y Medellín, en Badajoz.

Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el Real Decreto-ley aprobado el 10 de febrero, que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios. Este jueves, 26 de febrero, se vota en el Congreso la convalidación de la norma.

Sobre esta votación, el titular de Consumo, Pablo Bustinduy, ha defendido que esta medida no beneficia a ningún partido, pero "sí protege a nuestros vecinos y vecinas cuando, y ojalá no vuelva a ocurrir, llega lo inesperado".

Con todos estos datos, desde el departamento ministerial se ha subrayado que esta medida ha funcionado y se ha garantizado que el acceso a servicios básicos de alojamiento no se haya visto comprometido por los algoritmos de las plataformas digitales ante incrementos súbitos de la demanda en zonas con poblaciones vulnerables o desalojadas.

Además, según el Ministerio, esta semana no se ha hecho ninguna reclamación formal ni se han notificado incidencias por posibles incumplimientos de la norma, lo que, para la entidad, "constata lo observado en la vigilancia de mercado y apunta al compromiso de los operadores del sector con la estabilidad de los precios durante el periodo de emergenci".

"El Gobierno ha actuado basándose en experiencias previas, como las ocurridas tras el accidente de Adamuz, donde se registraron incrementos significativos tanto en servicios de alojamiento como en alternativas de transporte al tren comercializadas a través de canales digitales", ha explicado en un comunicado.

Asu vez, Consumo ha nombrado algunos ejemplos de incrementos de precios no justificados durante una situación de emergencia: "en el último año se han dado varias situaciones similares, como las denuncias por el aumento del precio de los VTC en el apagón del 28 de abril o las del incremento de precios de los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios que sacudieron la comunidad el pasado verano".

CRÍTICAS POR PARTE DEL SECTOR HOTELERO

A pesar de estos datos ofrecidos por el Ministerio, desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) no vieron con 'buenos ojos' esta medida al considerar que "no refleja la conducta real del sector", recordando que los establecimientos han actuado históricamente como "espacios de refugios".

En un comunicado de la semana pasada, la patronal defendió que el sector nunca ha aprovechado las emergencias para incrementar precios de forma oportunista, mientras que aseguró que "los establecimientos hoteleros españoles han demostrado históricamente un comportamiento ejemplar en contextos críticos".

Además, desde la entidad defendió que las políticas de protección del consumidor deben articularse desde la cooperación con los sectores económicos implicados, evitando trasladar a la opinión pública una imagen que "no se ajusta a la realidad del comportamiento de los establecimientos".

"No entendemos por qué las limitaciones se han focalizado en el alojamiento, cuando el Real Decreto habla de todos los bienes y servicios. Desde Cehat queremos reiterar nuestro compromiso con la responsabilidad social, la colaboración institucional y la protección de los ciudadanos en situaciones de emergencia. Los hoteleros españoles han sido, son y seguirán siendo espacios de acogida y apoyo cuando la sociedad más lo necesita", apuntó su presidente, Jorge Marichal.