Corredor asegura que el primer interesado en que se conozcan "hasta el final" las causas del apagón es REE

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha asegurado que "el primer interesado en que se esclarezca y se conozcan hasta el final" las causas del cero eléctrico peninsular del pasado 28 de abril es Red Eléctrica de España (REE).

En su participación en el VI Foro Internacional Expansión, Corredor ha afirmado que para Redeia, como empresa cotizada y matriz de Red Eléctrica, que se esclarezcan las causas del apagón es primordial y, además, ha mostrado el compromiso de la compañía en trasladarle "la verdad a la opinión pública, a la CNMC y al Ministerio" desde la "absoluta" transparencia.

"Red Eléctrica, todos sus trabajadores, todos los operadores de la dirección general de Operación, los que estuvieron en los retenes de la dirección general de Transporte, los directivos, el consejo de administración y yo misma, somos los primeros interesados en que se esclarezcan definitivamente cuanto antes las causas", ha dicho.

Asimismo, ha defendido la labor de todos los empleados del operador del sistema eléctrico y ha mostrado su "absoluta confianza" en la reacción que tuvieron aquel día "los operadores del centro de control y todos los trabajadores de Red Eléctrica".

"Fue absolutamente correcta, en tiempo y en forma. Siguieron estrictamente y escrupulosamente los procedimientos de operación, y la prueba de que eso fue así es que, en los momentos siguientes a la operación, las oscilaciones que se produjeron a partir de las 12.03, todos los parámetros del sistema volvieron a su estado habitual. Por tanto, es evidente que yo tengo que decir que en nuestra casa se ha operado como siempre se opera", ha recalcado.

"SE VA A ESTUDIAR CÓMO SE HIZO ESA REPOSICIÓN EN TIEMPO RÉCORD".

Asimismo, ha puesto en valor la labor llevada a cabo en la reposición desde el cero eléctrico, a la que ha considerado como la "más extraordinaria de cuantas se han realizado en el mundo". "No es una hipérbole. En todos los sistemas eléctricos se va a estudiar cómo se hizo esa reposición en ese tiempo récord", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado su "plena y absoluta confianza" en todos los profesionales del operador del sistema, ya que "son profesionales que trabajan con un rigor técnico superescrupuloso, excepcional, con un apego absoluto a la normativa vigente, con una vocación de servicio público y de interés general que llevan en su ADN".

Corredor ha indicado que las causas que llevaron a ese cero eléctrico peninsular son "acumulativas", aunque ha considerado "importante decir claramente qué no pasó" ese día, ya que el sistema eléctrico es "una enorme caja negra que registra todos y cada uno de los incidentes que se producen".

A este respecto, ha subrayado que no hubo un problema de potencia síncrona, ya que estaban acoplados grupos nucleares y grupos térmicos, que no que faltó inercia en el sistema, que no hubo sobrecarga en la red, ni tampoco un ciberataque a las instalaciones del operador del sistema, y que funcionaron bien los deslastres.

"Nosotros no estamos investigando. Nosotros estamos facilitando los datos que tenemos a las autoridades que nos los piden. Nuestra caja negra, es decir, el completo de todos los datos que el operador del sistema tiene por sí mismo", ha asegurado.