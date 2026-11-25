MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de El Corte Inglés ha aprobado este miércoles por unanimidad su Plan Estratégico 2027-2032, que plantea inversiones de hasta 5.000 millones de euros y que pone el foco en el cliente como centro de toda la actividad del grupo, y en la tienda, tanto física como 'online', como principal motor de crecimiento del grupo.

En concreto, la compañía presidida por Cristina Álvarez seguirá priorizando la rentabilidad y la solidez financiera. El grupo considera que se encuentra en un "momento idóneo" para iniciar una nueva etapa de crecimiento más industrial, basada en el impulso de la tienda y el consiguiente incremento de ventas, según informa en un comunicado.

De esta forma, la 'hoja de ruta' para los próximos seis años se asienta en la experiencia de los clientes en tienda con un "servicio impecable y un surtido adecuado", el impulso del canal 'online' como complemento a la red comercial física, así como el desarrollo de un ecosistema de servicios y soluciones más amplio y adaptado a las nuevas exigencias de la sociedad.

Para ello, el Grupo El Corte Inglés prevé unas inversiones de hasta 5.000 millones de euros en este periodo, en las que cobrarán un papel protagonista las tiendas, la tecnología, la logística y determinados proyectos de gestión patrimonial.

ÁLVAREZ SUBRAYA EL COMPROMISO CON EL CLIENTE Y LA MEJORA EN LAS TIENDAS

La presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, ha destacado que el plan estratégico de la compañía para los próximos años es una "ruta industrial de crecimiento basada en las capacidades únicas de El Corte Inglés".

"El aumento de la ambición responde a nuestro compromiso con el cliente y a la continua mejora de su experiencia en las tiendas", ha asegurado Álvarez.

Por su parte, el consejero delegado del grupo, Javier Catena, nombrado el pasado mes de septiembre, será el encargado de implementar este plan estratégico, que descansa sobre una asignación de capital disciplinada e impulsa el crecimiento, la creación de valor y la continuidad en la senda de reducción de deuda en el marco de una política financiera prudente.

El Corte Inglés registró un beneficio neto de 249 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (del 1 de marzo al 31 agosto), lo que supone un aumento del 11,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, al tiempo que alcanzó un volumen global de ingresos de 8.404 millones de euros, un 2,3% más.

La cifra de negocios alcanzó los 7.230 millones de euros, con un crecimiento del 2,6% a superficie comparable, al tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 562 millones de euros, un 4,2% más que el año anterior y el beneficio neto recurrente se situó en los 210 millones, tras crecer un 9,1%.