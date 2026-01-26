Cox asegura 2.238 millones de euros para financiar la compra de Iberdrola México

Archivo - El CEO de Cox, Enrique Riquelme, toca la campana durante la ceremonia de salida a Bolsa de Cox, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 15 de noviembre de 2024, en Madrid (España). El grupo de infraestructuras energéticas y de tratamiento de agua - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cox ha asegurado la financiación bancaria prevista, por un importe total de 2.650 millones de dólares (2.238 millones de euros), destinada a la adquisición de Iberdrola México --anunciada el pasado 31 de julio--, estructurada como una financiación sindicada con siete entidades financieras, según ha informado este lunes la 'utility' de agua y energía en un comunicado.

Entre las entidades participantes figuran Citi y Goldman Sachs, por parte de Estados Unidos; Barclays y Deutsche Bank, en representación de Europa; Santander y BBVA, desde España --ambos con una destacada presencia en México--; y Bank of Nova Scotia, procedente de Canadá, con amplia actividad en el continente americano.

Este grupo de bancos refuerza el respaldo de la comunidad financiera a Cox, así como la confianza en la creación de valor vinculada a la adquisición de Iberdrola México por parte de la compañía.

El tramo no cubierto por financiación bancaria se completará con capital aportado por Cox, junto con financiación procedente de inversores institucionales, en línea con lo anunciado por la compañía durante su Capital Markets Day celebrado el pasado mes de octubre en Londres.

Con el aseguramiento de esta financiación, Cox confirma su capacidad para ejecutar la adquisición y avanza en la culminación de la transacción conforme al calendario previsto.

Además, la compañía ha obtenido la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México para el cierre de la adquisición. Estas autorizaciones se han recibido en un plazo "más breve" de lo habitual, lo que refuerza la positiva acogida institucional del proyecto y permite avanzar en el calendario previsto para completar la transacción.

"Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano", ha afirmado el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme.

LA RELEVANCIA DE LA OPERACIÓN

El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa superior a 2.600 megavatios (MW), una cartera de proyectos de generación de 12 gigavatios (GW) y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente un 25% de cuota de mercado, más de 20 teravatios-hora (TWh) y más de 500 grandes clientes.

Todo ello refuerza el perfil de Cox como actor clave en la transición energética de la región. Este hito corporativo genera importantes sinergias para Cox al reforzar su estrategia de posicionar a México como uno de sus principales focos de negocio en el mercado latinoamericano.

Lo hace mediante la integración de sus actividades de agua y energía, el desarrollo de soluciones hídricas adaptadas a las necesidades nacionales y locales, y la oferta de un suministro eléctrico competitivo para el tejido empresarial.

Además, la compañía integrará a la totalidad de la plantilla de Iberdrola México --cerca de 700 profesionales--, lo que permitirá preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento en el país.