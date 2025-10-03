Cox convoca junta extraordinaria el 4 de noviembre para aprobar la compra del negocio de Iberdrola en México

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Cox ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 4 de noviembre, en primera convocatoria, para aprobar la compra de los negocios de Iberdrola en México por un importe de 4.200 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros), según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cox ha precisado que la junta de accionistas extraordinaria se celebrará previsiblemente en primera convocatoria (4 de noviembre). De no lograrse el quórum necesario, la junta tendrá lugar el 5 de noviembre.

La operación de compra de Iberdrola México, que fue anunciada a finales de julio, incluye 15 centrales con 2,6 gigavatios (GW) de potencia -1.368 megavatios (MW) de centrales de ciclo combinado y cogeneración y 1.232 MW de activos eólicos y fotovoltaicos-.

Además, la transacción incluye la actividad comercial -la mayor suministradora de usuarios calificados de México con el 25% de cuota de mercado con más de 20 teravatios hora (TWh)- y la cartera de proyectos de generación -un pipeline de mas de 12 GW de diferentes fuentes de energía-, que Cox pretende poner en operación en el futuro de acuerdo con sus planes de expansión en el país y con los marcos creados por el Gobierno de México que promueven la nueva generación.

A medida que dichos proyectos se vayan completando, Cox realizaría pagos a Iberdrola adicionales a los 4.200 millones de dólares acordados.

Cuando se anunció la operación a finales de julio, Cox señaló que con esta adquisición completa su plan estratégico tres años antes, inicialmente establecido para el periodo 2025-2028.

Esto supondría cerrar el año 2025 con una cifra de ventas proforma de cerca de 3.000 millones de euros y 750 millones de euros del resultado bruto de explotación (Ebitda).

De este modo, la 'utility' de agua y energía presidida por Enrique Riquelme calificó la operación de "transformacional", ya que genera sinergias significativas para el grupo, consolidando a México "como un país estratégico al integrar los sectores de agua y energía".

INVERSIONES POR MÁS DE 9.360 MILLONES EN EL PAÍS A 2030

Además, dada su seguridad jurídica y ese mercado estratégico para el grupo, Cox se plantea un objetivo de inversiones en el país mexicano en el periodo 2025-2030 de 10.700 millones de dólares (unos 9.366 millones de euros), incluyendo la inversión en la plataforma de Iberdrola México, la inversión de nuevos activos de energía por más de 4.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros), en activos concesionales de agua en el país de hasta 1.500 millones de dólares (unos 1.313 millones de euros), y un polo de desarrollo para el bienestar mexicano. Además de ampliar la inversión coinvirtiendo en nuevos proyectos de generación con la CFE.

Asimismo, la operación crea sinergias para Cox dentro su estrategia de convertir a México en uno de sus grandes focos de negocio en el mercado latinoamericano integrando agua y energía, creando empleo, suministro eléctrico competitivo y soluciones hídricas adaptadas a las necesidades locales. La compañía integrará también la plantilla de más de 800 profesionales de Iberdrola en México.

Por su parte, con esta operación, Iberdrola completa su salida de México, después de que en febrero de 2024 cerrará la venta del 55% de su negocio en el país por unos 6.200 millones de dólares (unos 5.800 millones de euros).