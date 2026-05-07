La creación de empresas en España aumenta un 23,1% hasta abril, con 50.109 nuevas compañías, según Experian

Archivo - Centro Comercial Puerto Venecia, Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La constitución de empresas en España continúa su tendencia al alza y crece un 23,1% en los cuatro primeros meses de este 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 50.109 nuevas compañías registradas, según informa Experian este jueves.

La creación de empresas también aumentó un 8,9% en abril frente al mismo mes del 2025, de acuerdo con su análisis 'Radar Empresarial de Concursos y Demografía', correspondiente al cierre de abril del año actual.

En el desglose por sectores destaca Construcción, que lidera con 7.603 nuevas compañías hasta abril, lo que supone un incremento de más del 32%, seguido por Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos (con 7.353 nuevas empresas, un 12,3% más) y Actividades profesionales, científicas y técnicas (5.146 nuevas compañías, un 15,8% más).

Por comunidades autónomas, Madrid presenta el mayor número de empresas constituidas en el periodo, con 10.822 nuevas y un alza del 18,9%, por delante de Cataluña (9.389, +24,7%) y Andalucía (8.165, un 23,3% más).

DISOLUCIÓN DE EMPRESAS Y CONCURSOS DE ACREEDORES

En cuanto a la disolución de empresas, esta también aumenta en los primeros cuatro meses del año actual, un 7,7%, tras haberse disuelto 28.197 compañías, mientras que solo en el mes de abril se han extinguido 5.069, lo que implica un aumento del 18,5% respecto a abril del año pasado.

En este ámbito, el sector que registra mayor número de empresas disueltas en estos primeros meses del año es Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos, con 5.636 y una subida interanual del 10,7%. En segunda posición aparece Construcción (4.136 empresas disueltas, un 9,3% más) y en tercera, Actividades profesionales, científicas y técnicas (3.244, 4,31% más), señala la compañía global de datos y tecnología en un comunicado.

La Comunidad de Madrid lidera de nuevo en este aspecto, con 6.637 compañías extintas y un alza del 2,9%, acompañada por las mismas regiones en el podio: Cataluña, con 4.307 empresas disueltas, y Andalucía, con 4.271 (14% más).

Finalmente, los concursos de acreedores siguen con su tendencia bajista: en España se han registrado 2.087 expedientes concursales en lo que va de año, lo que implica una caída interanual del 7,2%. Por el contrario, si se tiene en cuenta solo el mes de abril, los concursos han aumentado un 11,4%, con un volumen de 526.

En el análisis sectorial destacan Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos, con 480 concursos pero un descenso del 17,9%, seguido de Construcción (310 expedientes concursales, un 7,4% menos) y de Industria manufacturera (267 concursos, 10,7% menos).

Por último, el desglose geográfico revela que el mayor número de expedientes consursales hasta abril se encuentra en Cataluña (533, un 11,1% menos), Madrid (458 expedientes concursales, un 6,1% menos) y Comunidad Valenciana (254, una bajada del 12,1%).