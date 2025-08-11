La creación de empresas registra su mejor junio en 18 años, con 10.964 nuevas sociedades (+15%)

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 15% en junio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.964 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de junio, la creación de empresas acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Para la creación de las 10.964 empresas el pasado mes de junio se suscribieron casi 442,2 millones de euros, lo que supone un 6,2% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.332 euros, bajó un 18,4%.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 1,4% interanual en el sexto mes del año, con 1.582 sociedades desaparecidas.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))