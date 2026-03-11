La creación de empresas sube un 8,8% en enero y suma 11.623 nuevas sociedades

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 8,8% el pasado mes de enero en España en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.623 empresas, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte, la constitución de empresas arranca el año en positivo. El capital suscrito para su constitución registró un incremento anual del 30,5%, mientras que el capital medio suscrito se situó en 56.734 euros, lo que supone un aumento del 19,9% respecto a enero del año anterior.

Por otro lado, un total de 3.624 sociedades ampliaron capital en el primer mes del año, cifra que representa un descenso del 1% frente a enero de 2025. El capital suscrito en dichas ampliaciones experimentó una disminución del 7,9%.

LAS DISOLUCIONES CAEN UN 0,3%.

En cuanto a la mortalidad empresarial, el número de sociedades mercantiles disueltas descendió un 0,3% en tasa anual. De las empresas que cerraron sus puertas, el 88,5% lo hicieron de forma voluntaria.

Por sectores, el 19,9% de las sociedades creadas en enero correspondió a 'Inmobiliarias, financieras y seguros', seguido por el 'Comercio', con un 14,8%. En el apartado de las disoluciones, el Comercio lideró las bajas con un 19,8%, seguido de la Construcción, con un 14,9%.

Atendiendo al capital movilizado por actividad económica, la categoría de 'Inmobiliarias, financieras y seguros' registró el mayor capital suscrito, con 456,06 millones de euros. En el extremo opuesto se situó 'Información y comunicaciones', con el menor capital, sumando 6,42 millones de euros.

LA RIOJA Y MURCIA LIDERAN LOS ASCENSOS.

Por comunidades autónomas, La Rioja (48,4%), Región de Murcia (46,3%) e Islas Baleares (40,5%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades creadas durante el mes de enero.

En el lado contrario, los descensos más acusados se registraron en Cantabria (-25,2%), Aragón (-19,2%) y Canarias (-18%).