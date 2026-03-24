CriteriaCaixa gana 2.325 millones en 2025, más del doble que en 2024, y nombra CEO a José María Méndez

Archivo - El presidente de la Fundación “la Caixa” y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé (izda), y el CEO de CriteriaCaixa, José María Méndez (dcha) - CRITERIACAIXA - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación "la Caixa", obtuvo un beneficio neto de 2.325 millones de euros en 2025, cifra que multiplica por más de dos sus ganancias de 2024 (+120%), ha informado este martes la compañía, que ha nombrado además a su hasta ahora director general, José María Méndez, como nuevo consejero delegado.

El holding ha atribuido el incremento de su beneficio neto a extraordinarios como la auto-OPA de Naturgy (306 millones de euros), la venta de Saba y su posterior integración en Interparking (270 millones de euros) y las desinversiones en renta variable cotizada (559 millones de euros).

El primer accionista de Naturgy ha señalado que las ventas de renta variable cotizada se han llevado a cabo de acuerdo con la adaptación del Plan Estratégico 2030, "adecuando dicha exposición a la visión de largo plazo de la compañía y asegurando que el valor de la cartera de liquidez sea de al menos el 10% del total de los activos".

El objetivo de esta cartera, ha explicado el holding, es el de dotar de liquidez a la compañía obteniendo rentabilidades ajustadas a mercado.

El resultado recurrente de Criteria mejoró un 7% en 2025, hasta los 1.616 millones de euros, con una "sólida" generación de caja operativa impulsada por los dividendos recibidos de sus participadas en este periodo (1.883 millones de euros), así como la monetización de los programas de recompra de acciones llevados a cabo por CaixaBank (296 millones) y la OPA parcial ejecutada por Naturgy (705 millones).

Del total de dividendos recibidos por CriteriaCaixa destacan los de CaixaBank (1.006 millones de euros), Naturgy (434 millones), Telefónica (170 millones), ACS (51 millones), The Bank of East Asia (46 millones), Colonial (33 millones) y Grupo Financiero Inbursa (27 millones), que se suman a los 116 millones de euros del resto de la cartera.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO

Además de aprobar las cuentas del ejercicio 2025, el consejo de administración de CriteriaCaixa ha nombrado al hasta ahora director general de la sociedad, José María Méndez, como consejero delegado (CEO).

El presidente de la Fundación "la Caixa" y de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado que el nombramiento de Méndez tiene por objetivo "seguir impulsando al holding en el ecosistema inversor europeo".

Asimismo, el Patronato de la Fundación "la Caixa", accionista único de CriteriaCaixa, ha acordado el nombramiento de Nuria Chinchilla, Julia Salaverría y Xavier Brossa como nuevos consejeros independientes de Criteria en sustitución de José Antonio Asiáin Ayala, Marcos Contreras Manrique y Jean Louis Chaussade, quienes han cumplido 12 años en el cargo, perdiendo, por tanto, su condición de independientes.

Con estos nombramientos, el consejo de administración de CriteriaCaixa, integrado por 15 miembros, alcanza el 40% de consejeras en el máximo órgano de gobierno del holding, cumpliendo así con los estándares del Código de Buen Gobierno de sociedades cotizadas, a pesar de que Criteria no cotiza.