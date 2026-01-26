Cuerpo asegura que el campo español no será "moneda de cambio" en el acuerdo con Mercosur

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). El primer Consejo de Ministros del año ha estado marcado por la política internac - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el campo español "nunca va a ser una moneda de cambio en ningún acuerdo en materia comercial", en alusión al pacto entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

"El campo, nuestro campo, nunca va a ser una moneda de cambio en ningún acuerdo en materia comercial", ha manifestado Cuerpo en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.

Agricultores y ganaderos españoles volverán a tomar las calles y a sacar los tractores desde este lunes hasta el próximo viernes, en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamento Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.

Cuerpo ha insistido en que tanto él como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, entienden la preocupación y están intentando "ser capaces de transmitir las novedades que incorpora y la protección que incorpora este acuerdo con Mercosur".

"Hay un elemento de refuerzo de los controles en frontera para que los productos que entran cumplan con los mismos requisitos que les exigimos a los que se producen en España", ha explicado el ministro.

Por su parte, Cuerpo ha destacado que hay un elemento adicional de cuotas o de salvaguardias, que se activan si los productos que están entrando afectan de manera negativa a nuestro sector primario.

Además, se ha establecido un fondo de ayudas para aquellos productores que puedan verse perjudicados y, en paralelo, se está negociando que se incremente el presupuesto que la Unión Europea (UE) dedica a un elemento "fundamental" para la soberanía, como es la agricultura y el sector primario.

MOVILIZACIONES POR ESPAÑA

Estas concentraciones que están promovidas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), promueven estas tractoradas en todo el territorio nacional y se mantienen pese a la reciente decisión del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo UE-Mercosur y enviarlo a que lo revise el Tribunal Superior de Justicia (TJUE) de la Unión Europea.

Las concentraciones de agricultores y ganaderos que se llevarán a cabo a lo largo de toda la semana, pero que tendrán su jornada más destacada el día 29, en lo que será el 'súper jueves', día que reunirá la mayor parte de concentraciones, donde ya han confirmado más de 25 tractoradas y protestas en diversas provincias.

Así, Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca, entre otras, han confirmado ya tractoradas, mientras que en Madrid también habrá movilizaciones y se prevé un 'cocido reivindicativo' en plena Puerta del Sol.