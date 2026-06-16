Cuerpo y Hereu valoran con el sector industrial el impacto de la guerra de Irán y el plan anticrisis

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha mantenido este martes una reunión con representantes del sector industrial. - MINISTERIO DE ECONOMÍA

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha mantenido este martes una reunión con representantes del sector industrial con el objetivo de evaluar el impacto económico de la guerra de Irán y valorar el funcionamiento de las medidas incluidas en el Plan de Respuesta.

En esta cita han estado presentes los directivos de Anfac, Aspapel, Ascer y Alianza por la Competitividad, entre otros representantes de las patronales de la industria, en una reunión con la vista puesta en la continuidad y adaptación del paquete anticrisis más allá del 30 de junio.

Carlos Cuerpo continúa así la ronda de reuniones sectoriales tras citarse este pasado lunes con operadores gasistas y petroleros junto con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y tener agendado mañana otro encuentro con el sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Igualmente, el Ejecutivo ya ha celebrado en las últimas semanas reuniones con agentes sociales y con representantes de los sectores del transporte, la logística y la distribución.

Según el Gobierno, estas reuniones persiguen un doble propósito: analizar el funcionamiento de las medidas adoptadas y valorar el impacto real de la guerra, que se está monitorizando "minuto a minuto".

El Gobierno ha defendido que el Plan de Respuesta, en vigor desde el 20 de marzo, está cumpliendo su objetivo de amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo. Se estima que el Plan contribuye a moderar la tasa interanual de inflación general en aproximadamente un punto porcentual, un efecto percibido especialmente en los combustibles.

Junto a estas medidas, el escudo renovable --es decir, la apuesta decidida por las energías verdes y la electrificación-- sitúa a España en mejores condiciones para afrontar la volatilidad de los mercados energéticos y proteger a empresas y hogares.