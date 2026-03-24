Cuerpo se reafirma en su "precaución" ante la situación en Indra y asegura que apoyarán al sector de defensa

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha reafirmado en su "precaución" a la hora de pronunciarse sobre posibles cambios en la cúpula de Indra, al tiempo que ha asegurado que desde el Gobierno apoyarán al sector de defensa y seguridad.

"Señalar el elemento de precaución por mi parte a la hora de valorar cualquier tipo de decisión de los órganos directivos, en este caso de una compañía cotizada", ha declarado el titular del ramo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes.

Así se ha expresado Cuerpo tras ser cuestionado sobre si el Ejecutivo cree que está en riesgo el plan de construir un campeón nacional de defensa y si hace algo de autocrítica tras los movimientos acometidos la semana pasada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Indra con un 28% del capital y que terminaron con la renuncia de Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Escribano, a la operación de integración con Indra como medida para resolver el conflicto de interés.

No obstante, esta decisión no asegura la continuidad de Ángel Escribano en la presidencia de la compañía, respecto a la que aún se mantienen las dudas, que podrían resolverse en la reunión del consejo de administración prevista para mañana.

Por otra parte, el titular de la cartera de Economía ha resaltado el apoyo del Gobierno al sector de defensa.

"Dado el carácter estratégico del sector de la seguridad y la defensa hacia el futuro, no sólo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea o en el marco de la OTAN, estamos convencidos de que hay mucho recorrido para seguir desarrollando la apuesta estratégica por este sector y, por supuesto, que en este caso desde el Gobierno apoyaremos al sector en este desarrollo", ha señalado.

En este sentido, Cuerpo ha resaltado las aportaciones positivas del sector en el marco del crecimiento o de la industrialización de la economía española, así como sus derivadas en materia de innovación. "Por lo tanto, por supuesto que seguiremos con una apuesta al sector para desarrollar este ámbito estratégico en nuestra economía", ha concluido.