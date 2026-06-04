Cuerpo viaja a Silicon Valley para reforzar lazos con empresas tecnológicas en el ámbito de la innovación

Archivo - El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha iniciado este jueves una visita a San Francisco (Estados Unidos), donde se encuentra Silicon Valley, con el objetivo de consolidar las relaciones tanto institucionales como empresariales entre España y el principal ecosistema de innovación del mundo, según ha informado el Ministerio.

La agenda institucional del ministro arranca este jueves con un encuentro de emprendimiento organizado por el ICEX, en el que han participado fondos de capital riesgo especializados en tecnología. Cuerpo también tiene programada una visita a la sede de Scale AI, referente en datos y soluciones de inteligencia artificial para gobiernos y corporaciones, y una reunión con el presidente de Asuntos Globales y director jurídico de Google y Alphabet, Kent Walker.

Además, este viernes el vicepresidente del Gobierno mantendrá una reunión con el gigante de los microchips Nvidia --mayor empresa mundial en capitalización bursátil--, se reunirá con inversores y visitará a la sede de Denodo, empresa española de gestión de datos.

En la parta institucional, Carlos Cuerpo conversará este jueves con el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, en el ayuntamiento de la ciudad.

Durante este viaje, el ministro ha anunciado la apertura de una nueva Oficina Económica y Comercial de España en San Francisco, que se sumará a la red de ocho oficinas que el ICEX mantiene en el país norteamericano.

La nueva sede en San Francisco reforzará el apoyo a las empresas españolas, especialmente a emprendedores tecnológicos y firmas emergentes, que operan o quieren establecerse en la costa oeste estadounidense.

Cuerpo ha destacado que se trata de "un viaje con un alto contenido tecnológico en el que queremos reforzar la presencia de España en Estados Unidos y ayudar a nuestras empresas a lidiar con el contexto complejo a nivel comercial y de inversión, y al mismo tiempo evaluar retos y oportunidades con el sector innovador en el ecosistema tecnológico por excelencia".

El vicepresidente primero ha acudido al país norteamericano acompañado por una delegación española que incluye una selección de empresas tecnológicas nacionales, entre las que figuran Multiverse Computing, con sede en San Sebastián y líder en compresión de modelos de inteligencia artificial, y FOSSA Systems, firma aeroespacial madrileña.