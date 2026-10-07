David Jiménez, nuevo consejero delegado global de Softtek

David Jiménez, nuevo CEO Global de Softtek - SOFTTEK

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Softtek ha nombrado a David Jiménez como nuevo consejero delegado global de la compañía, concluyendo así la transición de liderazgo anunciada en abril.

Blanca Treviño, quien lideró Softtek durante 26 años como CEO, asume la presidencia ejecutiva y continúa como presidenta del consejo de administración.

La elección de Jiménez se realizó a través de un proceso formal encabezado por el comité ejecutivo de Softtek y la firma Russell Reynolds Associates.

El directivo, que suma 15 años en la empresa, ejercía hasta ahora como 'managing director' de la vertical de Productos de Consumo Masivo ('Consumer Packaged Goods'), una de las áreas clave del grupo.

"Nuestros clientes no necesitan más pilotos de IA. Necesitan AI that ships: IA en producción, ligada a resultados que puedan medir", ha afirmado Jiménez. "Mi prioridad es poner al cliente en el centro de cada decisión. De igual manera, hacer que la IA sea parte de cómo vendemos, entregamos y operamos todos los días. Eso es posible gracias a nuestra gente", ha explicado.

Durante sus primeros meses, Jiménez se reunirá con clientes y reforzará un enfoque 'AI-First' en las capacidades de Softtek.

"David conoce profundamente esta compañía, valora su cultura y comprende las necesidades de nuestros clientes", ha afirma Treviño. "Confío plenamente en su liderazgo y me entusiasma seguir trabajando a su lado desde mi nueva responsabilidad como presidenta ejecutiva", ha concluido.