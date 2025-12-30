Dcoop compra la fábrica de Zumosol en Palma del Río (Córdoba) para potenciar su nueva sección citrícola

Fábrica de Zumosol - DCOOP

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dcoop, la cooperativa agroalimentaria española, ha adquirido en subasta la antigua fábrica de Zumosol, que está ubicada en la localidad cordobesa de Palma del Río, para potenciar su nueva sección citrícola, según informa en un comunicado.

Con esta adquisición, la cooperativa da un paso más en la cadena de valor, después de haberse constituido este año para inicialmente comercializar a granel la naranja destinada a la industria.

Dcoop busca poner en marcha de nuevo esta fábrica, que estaba inactiva desde hace años, además de hacerse con la propiedad de la reconocida marca Zumosol.

De esta forma, Dcoop ha adquirido cinco hectáreas de suelo industrial, de las que 26.000 metros cuadrados están construidos. Además del terreno, la compra incluye el procesado de fruta y la depuradora. Así, la cooperativa comenzará un trabajo de adaptación y renovación de la maquinaria existente para poner en marcha la industria, tarea que avanzan que llevará tiempo.

La cooperativa ha indicado que se trata de una "apuesta clara" de las cooperativas naranjeras del Valle del Guadalquivir por desarrollar el sector citrícola en estas comarcas, donde el zumo de naranja tiene posibilidades de generar valor para los agricultores.

El director general de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha subrayado que esta iniciativa surge "por el empuje de las cooperativas citrícolas, algunas de las cuales ya pertenecían a Dcoop en otras actividades como la aceituna de mesa".

"La naranja industrial tiene posibilidades de desarrollo en estas comarcas y creo que la unión de las cooperativas ha sido un primer paso para ahora centrarnos en la reactivación de una fábrica tan emblemática, que ahora es propiedad de los cooperativistas", ha indicado Sánchez de Puerta.

De esta forma, la sección citrícola de Dcoop está formada en la actualidad por siete entidades como son la cooperativa de segundo grado Zuman con sede en Sevilla, Coare y Huertas de Palma del Río; Iberia, Covidesa y El Carrascal de Posadas y Frubézar, de Córdoba.