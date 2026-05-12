Declaran en concurso voluntario de acreedores a siete sociedades de Tubos Reunidos

Piquetes durante la Asamblea de Tubos Reunidos, a 7 de mayo de 2026, en Amurrio (Álava) - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, con competencias en Mercantil, ha dictado dos autos en los que declara en concurso voluntario de acreedores a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos y nombra administrador concursal.

Según ha informado el grupo siderúrgico, en uno de los autos se declara conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Group, con plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), y a Tubos Reunidos Premium Threads, con centro en Iruña de Oca (Álava).

En otro auto, la titular del juzgado ha acordado declarar conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Services, Aplicaciones Tubulares, Tubos Reunidos GMBH (Alemania), Tubos Reunidos América INC (EE.UU) y RDT INC (EE.UU). En ambos casos, el juzgado ha nombrado administrador concursal a PKF- Attest Concursal.

La pasada semana este juzgado de Vitoria-Gasteiz recibió la solicitud de concurso voluntario de acreedores de ocho sociedades del grupo Tubos Reunidos. Además de las siete citadas, también se incluyó en esa solicitud a la cabecera del grupo, Tubos Reunidos, que cotiza en bolsa.

En el caso de las sociedades que cotizan en bolsa, el juzgado antes de declarar el concurso debe solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le presente una terna de administradores concursales para que el juez mercantil designe uno.

Por ello, en el presente caso, la titular del citado juzgado de Vitoria-Gasteiz ha remitido también un oficio a la CNMV haciendo tal solicitud.