Deegan (Vodafone España) considera que la fusión entre Orange y MásMóvil traerá "grandes oportunidades"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Vodafone España, Colman Deegan, ha asegurado que la posible fusión entre sus competidores MásMóvil y Orange traerá "grandes oportunidades" a la compañía que dirige en España.

Deegan ha subrayado este miércoles que en muchos mercados europeos el tercer operador es "el que más crece" y presenta mejores retornos de inversión y ha destacado que los anteriores periodos de consolidación han sido positivos para el mercado español.

En una entrevista en el evento 'Wake Up Spain!', organizado por El Español, Invertia y D+I, el directivo, no obstante ha pedido a los reguladores que no se siga con esta consolidación un proceso similar al ocurrido cuando Vodafone compró Ono y Orange, Jazztel, cuando los 'remedies' dieron suficiente tamaño a MásMóvil para competir como cuarto operador.

"Eso va a fracturar el mercado y si eso no se cambia nunca llegaremos al 5G o 6G", ha subrayado, siguiendo el discurso de los directivos de las grandes 'telecos' europeas, que reclaman un cambio de la política de competencia de la Comisión Europea para facilitar que los operadores ganen tamaño y así se generen economías de escala para el despliegue del 5G.

Por otra parte, el directivo ha asegurado que Vodafone se ha fijado como objetivo que entre el 20% y el 30% de su red tenga componentes Open RAN, la nueva tecnología para redes móviles que permite la interoperabilidad entre fabricantes.

A este respecto, ha destacado el rol de España como campo de pruebas para la tecnología y con el nuevo centro de innovación de la firma en Málaga, una de cuyas líneas de trabajo se centra precisamente en el Open RAN.