Defensa y Airbus formalizan la recepción del primer avión C295 de búsqueda y rescate para el Ejército del Aire

El Presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez (4d), junto a la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce (c), y el teniente general del Ejercito del Aire y del Espacio, Carlos Pérez (3d), posan en una foto junto al primer avión - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa y la división de espacio y defensa de Airbus han formalizado este miércoles la recepción del primer avión C295 en configuración de búsqueda y rescate (SAR) para el Ejército del Aire y del Espacio.

La entrega se ha producido dos años y medio después de la firma del contrato, en diciembre de 2023, según ha indicado la empresa en un comunicado, que ha apuntado asimismo que la recepción ha tenido lugar en las instalaciones de Airbus en San Pablo (Sevilla) donde ha sido ensamblado el avión.

El acto ha contado con la asistencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y del presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, entre otras autoridades civiles y militares.

Durante la ceremonia se ha firmado la cédula de entrega por parte del director general de Armamento y Material y del responsable del programa MPA/SAR de Airbus.

SALTO CUALITATIVO EN ALCANCE Y CAPACIDADES

El avión, que realizará su 'ferry flight' en los próximos días, tiene como destino final el 'Ala 46' en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria). Entrando al detalle de las características de la aeronave, la empresa ha indicado que el C295 SAR es el "sustituto natural" de la flota de aviones CN-235 VIGMA, que prestan servicio al Ejército del Aire y del Espacio desde 2008.

"El C295 SAR aporta un salto cualitativo en alcance y capacidades, y destaca por su capacidad para realizar operaciones marítimas y terrestres, tales como operaciones contra el contrabando, la inmigración irregular y el narcotráfico, así como misiones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate", ha explicado.

Al respecto, el presidente de Airbus ha declarado que con este primer 'C295 SAR', "ponen a disposición del Ejército del Aire y del Espacio una plataforma de salvamento marítimo a la vanguardia tecnológica, diseñada para responder a los desafíos de seguridad más exigentes". "Cumplir con los plazos de entrega en un programa de esta complejidad técnica reafirma nuestro compromiso con la autonomía estratégica de España y nuestra capacidad para transformar la innovación industrial en ventajas operativas reales", ha añadido.

AIRBUS ENTREGARÁ ESTE AÑO DOS C295 DE BÚSQUEDA Y RESCATE ADICIONALES

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa, ha destacado que este primer C295 SAR abre "una nueva etapa" para las capacidades de búsqueda y rescate y vigilancia marítima del Ejército del Aire y del Espacio. Asimismo, ha puesto en valor que su recepción se formalice "con antelación respecto al compromiso" previsto, lo que demuestra la capacidad de todos los actores implicados para trabajar "con eficacia, coordinación y responsabilidad" en un programa de importancia estratégica.

En concreto, el C295 SAR forma parte del programa MPA/SAR, impulsado por el Ministerio de Defensa para recuperar la capacidad de Patrulla Marítima y Guerra Antisubmarina de España y garantizar la continuidad de las capacidades de Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima de medio y largo alcance. Para ello, se han adquirido 16 aeronaves basadas en la plataforma C295: ocho en versión patrulla marítima (MPA) y ocho en versión SAR.

Airbus entregará también este año dos C295 de búsqueda y rescate adicionales, de un total de ocho, así como los dos primeros C295 de transporte del pedido realizado por el Ministerio de Defensa en 2025. La entrega del primer C295 de patrulla marítima, la versión más compleja de este avión, está planificada para el año 2028.

En diciembre de 2023, España adquirió un primer lote de 16 C295 en configuraciones de búsqueda y rescate (SAR) y patrulla marítima (MPA), al que sumó un segundo pedido de 18 aviones en configuración de transporte en diciembre de 2025. Con la incorporación de estas 34 nuevas aeronaves, que se unirán a los C295 de transporte que ya están en servicio, el Ejército del Aire y del Espacio pasará a operar una flota global de 46 C295, "maximizando las sinergias operativas y la comunalidad logística".

Para satisfacer el incremento de la demanda de C295, Airbus está llevando a cabo un proceso de aceleración de la producción (ramp-up) en la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Sevilla, incrementando su cadencia de 10 a 13 aviones al año.

Por último, Airbus ha resaltado que, en la actualidad, el C295 es el "líder indiscutible" de su segmento, con el 85% de la cuota de mercado mundial y 335 pedidos de 39 países.