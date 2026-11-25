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MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dell Technologies se anotó un beneficio neto de 5.673 millones de dólares (5.185 millones de euros) entre agosto y octubre de 2026, tercer trimestre de su año fiscal, lo que supone un incremento del 266% respecto del resultado contabilizado por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, los ingresos de Dell en el trimestre sumaron un récord de 54.937 millones de dólares (50.208 millones de euros), un 103% más, incluyendo un crecimiento del 130% en la comercialización de productos, hasta 48.925 millones de dólares (44.713 millones de euros), mientras que los servicios reportaron 6.012 millones de dólares (5.494 millones de euros), un 5% más.

Entre las divisiones de negocio de Dell, el grupo de soluciones de infraestructura (ISG) facturó en el trimestre 41.974 millones de dólares (38.361 millones de euros), un 198% más, incluyendo un incremento del 291% en los ingresos por servidores de IA, con 22.031 millones de dólares (20.135 millones de euros).

De su lado, la división de soluciones de cliente (CSG) facturó un 3% interanual más entre agosto y octubre, con 12.886 millones de dólares (11.777 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal Dell se anotó un beneficio neto de 13.244 millones de dólares (12.104 millones de euros), un 260% superior al contabilizado un año antes. Además, la cifra de ingresos amasada en nueve meses alcanzó los 145.750 millones de dólares (133.204 millones de euros), un 82% más que un año antes.

De cara al conjunto del ejercicio, la multinacional prevé que sus ingresos ascenderán a 202.000 millones de dólares (184.611 millones de euros), un 78% más que el año anterior, mientras que el beneficio por acción diluido será de 28,24 dólares, un 225% más que el año anterior.

"Prevemos unos ingresos récord para todo el año", declaró Jeff Clarke, vicepresidente y director de operaciones de Dell Technologies, después de que la compañía cerrara el tercer trimestre con una cartera de pedidos récord de IA de 132.300 millones de dólares (120.637 millones de euros) tras registrar pedidos por valor de 60.200 millones de dólares (55.018 millones de euros).

"La demanda sigue acelerándose y expandiéndose a nivel mundial", añadió Clarke.

De su lado, David Kennedy, director financiero de Dell Technologies, destacó que los gastos operativos como porcentaje de los ingresos continúan disminuyendo y la empresa ha generado un flujo de caja operativo récord en lo que va del año de 10.800 millones de dólares (9.870 millones de euros), tras lo que el consejo aprobó un aumento de 25.000 millones de dólares (22.848 millones de euros) en la autorización de recompra de acciones.