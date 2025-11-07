La demanda de empleo en la flota atunera a través de su plataforma empleAtún crece un 26% en 2025

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La demanda de empleo en la flota atunera española se ha incrementado en un 26,6% respecto al año anterior, con un total de 809 solicitudes registradas este año en la plataforma empleAtún, impulsada por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) en 2023.

En concreto, este crecimiento confirma el "atractivo" de un sector que ofrece empleo "estable, cualificado y con proyección internacional", en un momento clave para el relevo generacional de sus tripulaciones, según destaca Opagac.

De esta forma, el 77,3% de las solicitudes proviene de España, mayoritariamente de Galicia, País Vasco y Andalucía, mientras que el resto de los candidatos procede de Francia, Argentina, Chile, Indonesia, México, Nicaragua, Perú o Venezuela.

Paralelamente al registro de solicitudes de empleo, desde el lanzamiento de la plataforma en octubre de 2023, las empresas armadoras asociadas a Opagac han publicado 41 ofertas para cubrir una amplia variedad de puestos en esta flota que emplea a 2.400 profesionales con una media de edad de entre 42 y 50 años.

Las ocupaciones más demandadas este año siguen abarcando prácticamente todos los perfiles profesionales de la flota, ya que van desde capitán, oficiales de puente, jefes de máquinas, oficiales de máquinas de 1º y 2º, electricistas, inspectores de descarga, ayudante de contramaestre, marinería, panguero, redero, macicero, engrasadores a cocineros.