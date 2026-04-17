El despacho Balder factura 28,8 millones de euros en 2025, un 5% más

Archivo - Los socios de BALDER. - BALDER - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Balder, el despacho especializado en Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 28,8 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 5% respecto al año anterior.

Este crecimiento se ha visto impulsado por la implantación de 'Agentic AI', permitiendo aumentar los ingresos "sin necesidad de ampliar la plantilla".

Desde la firma han subrayado que este avance responde a su "apuesta por la innovación" y a haber construido su crecimiento de forma "íntegramente orgánica", sin haber recurrido a "capital externo" ni a la adquisición de otros despachos en sus 14 años de trayectoria.

De este modo, la entidad consolida una estructura de negocio basada en la "excelencia profesional" y la "optimización" de sus recursos técnicos.

En la actualidad, la organización cuenta con un equipo de 103 profesionales, entre los que figuran 10 socios y 21 asociados, manteniendo una "evolución sostenida" desde su fundación en el año 2012.

Asimismo, la compañía ha resaltado su "impulso en diversidad", con una representación femenina que alcanza ya el 81,5% del total de su plantilla.

Con una proyección global, Balder dispone de oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Santander, además de presencia en México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú.