El Tribunal de Cuentas recuerda al Gobierno la falta de personal para gestionar el patrimonio de la Seguridad Social

Archivo - La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, a su llegada a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha recordado al Gobierno que todavía no ha cumplido la petición del Parlamento para ampliar la dotación de personal de la Subdirección General de Gestión Patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha petición fue formulada por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde se congrega y Senado, y el organismo presidido por Enriqueta Chicano ha dicho que no se ha cumplido tras haber analizado las recomendaciones formuladas sobre la eficiencia en el uso de inmuebles de la Seguridad Social.

En concreto, el Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de seguimiento de recomendaciones del Informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de inmuebles de la Seguridad Social, con especial referencia a la eficiencia energética, aprobado por el Pleno el 28 de julio de 2022.

La institución fiscalizadora ha constatado un "elevado grado de cumplimiento" de las recomendaciones para mejorar la gestión de los inmuebles de la Seguridad Social, de manera que ocho de las trece recomendaciones incluidas en la fiscalización aprobada en 2022 han sido cumplidas totalmente, lo que contribuye a la mejora de la gestión patrimonial de la Seguridad Social".

OCHO RECOMENDACIONES CUMPLIDAS

El organismo apunta que ocho recomendaciones han sido cumplidas totalmente, una parcialmente y cuatro se encuentran en curso de cumplimiento. Entre las recomendaciones cumplidas destacan las actuaciones dirigidas a promover la obtención de certificados de eficiencia energética en los inmuebles del Sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, se ha diseñado un plan director o estrategia común para avanzar en la renovación del 3% de la superficie total de los edificios del Sistema de la Seguridad Social. También se han adoptado medidas para reforzar el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento suscritos por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y para comunicar la disponibilidad de inmuebles vacíos del Sistema.

El informe recoge igualmente actuaciones encaminadas al reconocimiento de la titularidad registral de inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social.

PROCEDIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

En lo que respecta a la recomendación cumplida parcialmente, se refiere al establecimiento de procedimientos sistemáticos de intercambio de información y coordinación entre entidades usuarias y cesionarias de inmuebles del Sistema de la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

Por otra parte, continúan en curso actuaciones relacionadas con completar y depurar la información sobre inmuebles de la Seguridad Social en el Portal de Transparencia y efectuar un diagnóstico preciso de la situación inmobiliaria y de las necesidades de las entidades del Sistema.

También continúa en curso la puesta en funcionamiento de la aplicación informática IBID para la actualización y contabilización del Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad Social, así como la realización de estudios sobre posibles sobredimensionamientos de instalaciones de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.