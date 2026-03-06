Detectados 21 casos de PPA y se suman Sant Just y Esplugues (Barcelona) a la zona de riesgo

Archivo - Control policial para limitar el acceso a la zona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha anunciado la detección de 21 nuevos casos de peste porcina africana (PPA), uno de los cuales fuera de la zona de alto riesgo, lo que ha obligado a añadir a los municipios de Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat (Barcelona) a esta zona.

En un comunicado este viernes, el departamento ha señalado que se ha restringido el acceso al medio natural en ambos municipios, y que ya son 18 las localidades dentro de la zona de alto riesgo.

Hasta el momento, se han detectado 216 casos de PPA y se han analizado otros 1.708 jabalíes, que han dado negativo de la enfermedad.

El Govern ha explicado que la aparición de casos en la parte sur de Collserola (Barcelona) "ha obligado a intensificar las actuaciones en la zona de alto riesgo", por lo que se han ampliado los recursos humanos, logísticos y materiales.

En los últimos cuatro fines de semana se han realizado 85 batidas en la zona de alto riesgo, que han permitido capturar cerca de 400 jabalíes.