Detectados cuatro nuevos positivos de PPA en la zona de alto riesgo de Barcelona

Jabalíes capturados - GENERALITAT

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de cuatro nuevos positivos de peste porcina africana (PPA), todos dentro de la zona de alto riesgo de Collserola (Barcelona), en un comunicado este jueves.

Ha explicado que, durante esta semana, se han analizado 405 muestras, por lo que los positivos son el 1% del total, y que, desde el inicio del brote en noviembre de 2025, se han detectado 400 positivos.

En la última semana se han capturado 429 jabalíes en la zona restringida, y hasta el momento se suman un total de 12.818.

El Govern mantiene el dispositivo de erradicación de la enfermedad y ha instalado 34 trampas y 93 trampas colectivas en la zona de alto riesgo para "intensificar al máximo las capturas de jabalíes".

Además, en el último fin de semana se realizaron 20 batidas de caza en la zona de bajo riesgo, con 378 cazadores, 426 perros y 72 cazadores más en acechos.