Deutsche Telekom ganó 5.460 millones hasta junio, un 34,1% más, y vuelve a revisar al alza sus previsiones

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Deutsche Telekom registró un beneficio neto atribuido de 5.460 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 34,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la compañía, que ha revisado por segunda vez al alza sus previsiones para el conjunto de 2025.

Entre enero y junio, el beneficio neto ajustado de teleco germana se situó en 4.947 millones de euros, un 4,9% más que los 4.716 millones de euros de los primeros seis meses de 2024.

Los ingresos netos de Deutsche Telekom en la primera mitad del curso alcanzaron los 58.427 millones de euros, es decir, un 3,7% más que los 56.337 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

En tanto, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Deutsche Telekom se situó en 25.422 millones de euros, un 3,9% más que los 24.469 millones de euros registrados entre enero y junio del ejercicio precedente.

Además, el Ebitda después de arrendamientos (Ebitdaal) ajustado fue de 22.297 millones de euros, cifra un 4,7 superior a la contabilizada un año antes.

La empresa ha revisado al alza por segunda vez este año sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2025, que pasan por que el Ebitdaal ajustado supere los 45.000 millones de euros, frente a la previsión anterior de alrededor de 45.000 millones de euros.

"Una vez más, estamos observando un fuerte crecimiento sostenido a ambos lados del Atlántico a lo largo del segundo trimestre", ha destacado el consejero delegado de Deutsche Telekom, Tim Höttges.

Las acciones de la compañía caían un 2,3% pasadas las 10.30 horas, hasta 30,59 euros.