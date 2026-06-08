Dia creará más de 1.000 empleos en España para reforzar su plantilla en la campaña de verano

Supermercado Dia - PABLO GÓMEZ TRIBELLO/GRUPO DIA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dia creará más de 1.000 empleos en España, un 25% más que el pasado año, para reforzar sus plantillas durante la campaña de verano, según informa la cadena de supermercados.

En concreto, la enseña continúa reforzando sus equipos para garantizar la mejor experiencia de compra, sin importar la ubicación. Así, más de 300 de los nuevos empleos serán en el sur de la Península (Andalucía y Extremadura), más de 500 en el centro y el norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Aragón), y más de 200 en la costa mediterránea (Levante y Cataluña).

Por comunidades, Andalucía y Castilla y León lideran este año las contrataciones veraniegas, que se centrarán en personal para sala de ventas y almacén, siendo los perfiles más demandados los de equipo dedicado a labores de caja o reposición, clave para reforzar la operativa de tienda y la atención al cliente durante el periodo estival.

En el área de almacén, el puesto más solicitado sería el de operario/a de almacén, orientado a reforzar la actividad durante la campaña de verano.

Estas incorporaciones estivales se enmarcan en el compromiso de Dia con la generación de empleo y el fortalecimiento de su impacto económico y social en España.

De esta forma, la distribución alimentaria comienza a reforzar sus plantillas de cara al verano para poder facilitar las compras durante la campaña. Así, Mercadona ha avanzado también su intención de contratar a 5.000 personas para la inminente campaña estival.

También ampliará su plantilla en estos meses Consum, que ofrece más 3.500 puestos de trabajo para reforzar su plantilla durante la campaña de verano y sustituciones de vacaciones para los próximos meses.