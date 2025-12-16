Digi España se convierte en una sociedad anónima y allana la salida a Bolsa de una parte de la compañia

Archivo - Sede de Digi en Madrid - DIGI - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La filial española de Digi, que hasta ahora operaba como una sociedad limitada, se ha transformado en una sociedad anónima, un movimiento que aparece reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este martes y con el que allana su plan para sacar a Bolsa una parte de la subsidiaria.

"Se hace pública la decisión adoptada el 15 de diciembre de 2025 por el socio único de la sociedad Digi Spain Telecom S.L.U. de transformar la sociedad en sociedad anónima, que, en lo sucesivo, pasará a denominarse Digi Spain Telecom S.A.U.", indica el documento publicado en el Borme.

En ese sentido, cabe destacar que la normativa vigente en España no permite la salida a Bolsa de una sociedad limitada, mientras que una sociedad anónima sí puede hacerlo.

"El socio único ha aprobado el correspondiente balance de transformación cerrado a 30 de junio de 2025 y sus correspondientes notas explicativas, el texto de los nuevos estatutos sociales adaptados a su nueva forma y denominación social, la conversión de las participaciones en acciones y la adjudicación de una acción por cada participación social al socio único y la ratificación del órgano de administración, entre otros", añade.

En este contexto, cabe recordar que en las últimas cuentas de la compañía, correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio y presentadas a mediados del pasado noviembre, se reflejaba la intención de la empresa de sacar a Bolsa una parte minoritaria de la filial española.

"En línea con su estrategia de seguir mejorando la estructura de capital y la posición financiera a largo plazo de sus filiales, el grupo está explorando una oferta pública inicial (OPV) de una participación minoritaria en Digi España", señalan las cuentas.

"Dicha OPV podría incluir acciones existentes y de nueva emisión para respaldar los planes de inversión de Digi España. Se prevé que las acciones de Digi España coticen en las bolsas españolas. Digi España ha contratado asesores para estos fines. La decisión del grupo de llevar a cabo dicha operación, incluyendo sus términos y calendario, dependerá de las condiciones del mercado y otras consideraciones relevantes", agregan.

No obstante, la teleco no contempla ninguna operación que implique una pérdida de control de ninguna de sus principales filiales, incluida Digi España.