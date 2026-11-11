Digi eleva un 15,3% sus ingresos en España e invierte 297 millones en el despliegue de redes

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Digi Spain Telecom cerró los primeros nueve meses con una facturación de 785,1 millones de euros, lo que representa un aumento del 15,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la teleco.

La compañía, que cotiza en el Mercado Continuo español desde el pasado mes de julio, registró un resultado de explotación negativo de 707.000 euros entre enero y septiembre, frente a los 43,89 millones de beneficio operativo contabilizados en el mismo intervalo de 2025.

Esta evolución se debió al aumento del 17,5% en los costes operativos totales (hasta los 797,8 millones), la menor aportación de otros ingresos y la imputación de 7,9 millones de euros en la partida de otros gastos, atribuibles principalmente a costes extraordinarios derivados de su salida a Bolsa (OPV).

Por su parte, el Ebitda ajustado antes de arrendamientos operativos (Ebitda ajustado ex-operating leases) avanzó un 28% interanual hasta situarse en 160 millones de euros (160,5 millones), elevando su margen sobre ingresos hasta el 20,4%, frente al 18,3% previo. Sin aplicar esta deducción de alquileres, el Ebitda ajustado total alcanzó los 184 millones de euros, un 27,8% más.

Tras la publicación de sus resultados, las acciones de Digi Spain Telecom caían un 1,4% a las 9.40 horas, hasta los 6,21 euros por acción.

INVERSIONES DE 297 MILLONES DE EUROS

La compañía acometió unas inversiones (Capex) de 297 millones de euros (296,5 millones) en España entre enero y septiembre de 2026. Estos recursos se han destinado prioritariamente a la ejecución de sus despliegues de infraestructuras, con el objetivo estratégico de alcanzar los 21 millones de hogares con fibra SMART en 2030 y una red móvil propia con hasta 10.000 antenas en 2033.

Actualmente, su red móvil propia -cuyo despliegue arrancó en julio de 2025- cuenta ya con 1.867 nodos activos.

El consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru, ha valorado que los resultados de los nueve primeros meses reflejan "un crecimiento sostenido de ingresos interanual del 15%, en línea con los objetivos de crecimiento trazados" por la empresa.

"Hemos superado los 15 millones de hogares en fibra SMART, seguimos creciendo de manera rentable a partir de la inversión en el despliegue de redes y apoyados en un equipo de profesionales que suma ya más de 12.000, contratados directamente", ha añadido el directivo.

INGRESOS POR SERVICIOS Y RECORD DE ALTAS EN BANDA ANCHA

Por líneas de actividad, el negocio móvil generó 431,5 millones de euros en los nueve primeros meses (frente a 396,1 millones en 2025), la banda ancha fija ingresó 319,4 millones (ante 267,1 millones), la telefonía fija aportó 12,2 millones, la televisión de pago sumó 12,1 millones y otros conceptos totalizaron 9,9 millones de euros.

A cierre de septiembre, el operador contabilizó más de 12,6 millones de servicios activos (RGUs). En telefonía móvil superó los 8,3 millones de clientes, con cerca de 966.000 altas netas en lo que va de ejercicio.

En banda ancha fija, Digi rebasó los 3 millones de usuarios de fibra tras registrar entre julio y septiembre el mejor trimestre de su historia en España en captación neta, con cerca de 178.000 nuevas incorporaciones. Su red propia de fibra SMART da cobertura ya a 15,5 millones de hogares.

Por su parte, el servicio de telefonía fija rozó los 950.000 clientes (+24%) y la televisión de pago alcanzó los 284.000 usuarios (+114%).

En materia de portabilidad, la empresa gestionó más de 444.700 cambios de operador en el tercer trimestre (un 6% más que entre abril y junio y un 13% más que en el tercer trimestre de 2025). En el acumulado de los nueve primeros meses, sumó más de 1.355.000 portabilidades, lo que supone un incremento superior al 14% frente al mismo periodo de 2025.

Entre los hitos operativos del tercer trimestre, la compañía destacó la duplicación de la velocidad en su paquete de fibra SMART básica -que pasó de 1 Gbps a 2 Gbps manteniendo el precio de 20 euros al mes-, la incorporación de catálogo de vídeo bajo demanda (VOD) en su servicio televisivo DIGI TV con el objetivo de alcanzar los 10.000 títulos sin coste adicional y la apertura en Valencia de su tienda número 100 en España durante el mes de julio.

En el ámbito laboral, Digi Spain ha resaltado que es el segundo operador en volumen de plantilla en España, con 12.130 profesionales contratados de forma directa (12.133 trabajadores en total al cierre de septiembre), integrando personal propio tanto para las tareas de despliegue de red como en sus plataformas de atención al cliente.