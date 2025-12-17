Digi tampoco subirá sus tarifas en España en 2026

Archivo - Digi - DIGI - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Digi en España, Marius Varzaru, ha anunciado que en 2026 la compañía tampoco subirá el precio de sus tarifas debido al "compromiso" con sus clientes.

La compañía lleva 17 años presente en España y desde entonces no ha subido el precio de sus tarifas, sino que lo ha mejorado, ha recalcado el directivo en un encuentro con la prensa este miércoles.

"En concreto, en 2025, ha mejorado el precio de su 'IlimiTodo', con gigas y llamadas ilimitadas, así como las tarifas con gigas acumulables, aumentando los gigas y mejorando su precio. Además, ha aumentado la velocidad de las tarifas de Fibra Smart, pasando de 300 megas (Mb) a 500 Mb y de 600 Mb a 750 Mb, por el mismo precio", ha añadido la empresa en un comunicado.

El mantenimiento de los precios de Digi se produce en un contexto en el que Orange ya ha anunciado un encarecimiento de sus tarifas del 3,8% de media para el año que viene, mientras que en el caso de Vodafone España la subida media será del 3,9% y en el de Movistar del 4%.

Al cierre del tercer trimestre del año Digi contaba con 10,2 millones de clientes en España y la cobertura de su red de fibra alcanzaba los 13 millones de unidades inmobiliarias.