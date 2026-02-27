Dominion gana 10,2 millones de euros en 2025, un 60,7% menos, por ajustes extraordinarios

Archivo - Una planta de Dominion - DOMINION - Archivo

Dominion obtuvo un beneficio neto atribuido de 10,2 millones de euros en 2025, cifra un 60,7% inferior a las ganancias de 26 millones de 2024, debido a un ajuste extraordinario por importe de 18,5 millones de euros, de carácter estrictamente contable, asociado al impacto de la depreciación del dólar en las infraestructuras renovables desinvertidas en República Dominicana en julio de 2025.

Así lo ha trasladado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su informe de resultados, en el que precisa que, excluyendo este efecto no recurrente, el resultado neto habría ascendido a 28,7 millones de euros, un 10% más.

La cifra de negocio consolidada de Dominion se sitúa en 1.045 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento orgánico del 4% a moneda constante frente a 2024. Este crecimiento, ha explicado la empresa, compensa parcialmente el impacto negativo de las desinversiones (-11%) y del tipo de cambio (-2%).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Dominion alcanzó los 143,3 millones de euros, "el mayor de su historia", con un avance del 0,1% respecto al de 2024.

En línea con su política de disciplina financiera y generación recurrente de caja, Dominion propondrá a la junta general de accionistas una retribución total de 8 millones de euros de dividendo correspondiente al ejercicio 2025.

"La positiva evolución del apalancamiento y la mejora del perfil recurrente permiten proponer una remuneración mayor a la que resultaría de aplicar la política de reparto de un tercio del beneficio y retribuir así al accionista de forma alineada con la creación de valor recurrente", ha explicado la compañía.

