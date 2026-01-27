Dr Martens se hunde hasta un 14% tras facturar un 3,1% menos

Archivo - FILED - 11 March 2015, United Kingdom, London: A view of a Dr Martens sign on the front of their shop in London. The new boss of Dr Martens is to reveal his strategy to get the bootmaker back on track amid a slump in sales. Photo: Lauren Hurley/ - Lauren Hurley/PA Wire/dpa - Archivo

Las acciones de Dr. Martens llegaban a caer este martes hasta un 14,6% en la Bolsa de Londres, después de que el fabricante de las icónicas botas 1460 registrase una caída del 3,1% de sus ventas entre octubre y diciembre de 2025, tercer trimestre de su año fiscal, con 251 millones de libras (289 millones de euros), y haya anticipado que su cifra de negocio se mantendrá "prácticamente sin cambios" en el conjunto del ejercicio en curso.

Los ingresos del fabricante de calzado británico crecieron un 9,3% en el segmento mayorista, pero disminuyeron un 7,3% en el canal 'retail' y un 6,8% en el comercio electrónico.

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal, los ingresos de Dr. Martens sumaron 573 millones de libras (660 millones de euros), un 1,8% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

"Este es un año de cambio radical, ya que implementamos los cambios necesarios en nuestro negocio para prepararnos para un crecimiento sostenible a futuro", ha indicado Ije Nwokorie, consejero delegado de la empresa, advirtiendo de que la situación en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) "sigue siendo desafiante".

De cara al conjunto de su ejercicio fiscal, Dr. Martens prevé que los ingresos a tipo de cambio constante "se mantengan prácticamente sin cambios" en relación con el año anterior, ya que la compañía se centra en la calidad de nuestros ingresos y la rentabilidad para poder generar crecimiento en los próximos años.

