El dueño de los Labubu casi quintuplica el beneficio hasta junio y se dispara un 12% en la Bolsa de Hong Kong

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pop Mart, la compañía china que comercializa los peluches Labubu, cerró la primera mitad del ejercicio con un beneficio neto atribuido de 4.574 millones de yuanes (546 millones de euros), lo que supone un 374% más que las ganancias contabilizadas en el primer semestre del año pasado, además de anunciar el inminente lanzamiento de una versión mini de sus populares muñecos coleccionables, tras lo que sus acciones llegaban a subir más de un 12% en la Bolsa de Hong Kong.

La cifra de negocio de la empresas china alcanzó hasta junio un total de 13.876 millones de yuanes (1.656 millones de euros), lo que representa más della serie que incluye los Labubu.

Por regiones, el crecimiento de los ingresos de Pop Mart fue generalizado, con una expansión del 135% en China, hasta 8.283 millones de yuanes (989 millones de euros); del 258% en Asia Pacífico, con 2.851 millones de yuanes (340 millones de euros); mientras que en América la facturación se multiplicó por 12, hasta 2.265 millones de yuanes (270 millones de euros); y en Europa sumó 478 millones de yuanes (57 millones de euros), casi ocho veces más que un año antes.

Asimismo, durante la conferencia posterior a la presentación de sus resultados del primer semestre, el fundador y consejero delegado de Pop Mart, Wang Ning, adelantó que confía en que la empresa pueda superar fácilmente su proyección de ventas anuales, además de anunciar planes para el lanzamiento inminente de un nuevo peluche Labubu en miniatura, según recoge Bloomberg.