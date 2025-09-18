Duro Felguera negocia la venta de su sede corporativa en Gijón, aún pendiente de cerrar

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera sigue avanzando en las negociaciones para vender su sede corporativa en Gijón (Asturias), aunque la operación todavía no está cerrada, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.

La empresa estudia abandonar el Parque Científico Tecnológico de Gijón para trasladar toda su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo, donde el grupo fue fundado hace 150 años.

Las mismas fuentes señalan que, en un primer momento, Duro Felguera se instalaría de alquiler en un edificio dentro del complejo empresarial Valnalón, ubicado en La Felguera.

El acuerdo de venta de la sede corporativa de Duro Felguera en Gijón se cerraría por un importe inferior a los 15 millones de euros en los que estaban valoradas las instalaciones en 2023, según ha adelantado este jueves 'Expansión'.

Este medio también expone que la asturiana ha alcanzado un acuerdo para vender su sede, aunque la operación no se hará efectiva hasta que el juez apruebe el plan de reestructuración de deuda, un proceso en el que tanto los acreedores como los accionistas asumirán la pérdida de la mayor parte de lo invertido.

Duro Felguera atraviesa actualmente una compleja situación marcada por la firma de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará finalmente a 180 trabajadores, cerca del 13% de su plantilla, y por la venta de su fábrica de calderería pesada 'El Tallerón' a Indra por 3,65 millones de euros, en el marco de un proceso de reestructuración que se desarrolla en pleno preconcurso de acreedores, cuya prórroga está autorizada hasta finales de septiembre.