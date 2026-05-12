eBay rechaza la OPA de más de 47.000 millones de GameStop: "No es ni creíble ni atractiva"

Archivo - Oficinas de eBay en California (Estados Unidos). - CODY ROGERS - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de eBay ha anunciado este martes que rechaza la oferta de compra planteada por GameStop al considerar que la propuesta de la cadena de tiendas de videojuegos, que valora en 55.500 millones de dólares (47.140 millones de euros) la plataforma de subastas y comercio electrónico, "no es ni creíble ni atractiva".

En una carta, el presidente del consejo de administración de eBay, Paul Pressler, expone que, tras revisar minuciosamente la propuesta de GameStop, "no es ni creíble ni atractiva" al tener en cuenta las perspectivas de eBay como empresa independiente, la incertidumbre sobre la financiación de la compra, el impacto en el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo de eBay, el apalancamiento, los riesgos operativos y la estructura de liderazgo resultante, así como las implicaciones de estos factores en la valoración, la gobernanza y los incentivos para los ejecutivos de GameStop.

"eBay es una empresa sólida y resiliente que ha obtenido resultados significativos en los últimos años", sostiene Pressler, para quien eBay ha perfeccionado su enfoque estratégico, fortalecido la ejecución, mejorado la plataforma y la experiencia de los vendedores, y generado consistentemente retornos de capital para los accionistas.

"El consejo de administración de eBay confía en que la compañía, bajo su actual equipo directivo, está bien posicionada para seguir impulsando un crecimiento sostenible, ejecutar con disciplina y generar valor a largo plazo para nuestros accionistas", añade.

El pasado 3 de mayo, GameStop, la empresa que protagonizó en 2021 de la fiebre de las acciones 'meme', anunció una oferta de adquisición no vinculante en efectivo y acciones valorada en 55.500 millones de dólares para hacerse con el 100% de eBay.

La propuesta de GameStop contempla el pago de 125 dólares por cada acción de eBay, lo que representaba una prima del 20% sobre el precio de cierre en la sesión anterior al anuncio de la OPA, de los que el 50% se abonará en efectivo y el otro 50% en acciones ordinarias de GameStop, que ya cuenta con una participación del 5% en el portal de subastas a través de derivados y la titularidad efectiva de acciones ordinarias.

La cadena de tiendas de videojuegos asegura que, de completar la adquisición, logrará reducir los costes anualizados en 2.000 millones de dólares (1.699 millones de euros) en los doce meses posteriores al cierre de la transacción, incluyendo un ajuste de unos 1.200 millones de dólares (1.019 millones de euros) en ventas y marketing, así como otros 300 millones de dólares (255 millones de euros) en desarrollo de producto y aproximadamente 500 millones de dólares (425 millones de euros) en gastos generales y administrativos.

De este modo, calculaba que "solo con las reducciones de costes, las ganancias diluidas por acción de eBay provenientes de operaciones continuas aumentarían de 4,26 a 7,79 dólares en el primer año", añadiendo que las aproximadamente 1.600 tiendas de GameStop en Estados Unidos brindarían a eBay una red nacional para la distribución comercial.

De llegar a buen puerto la operación, Ryan Cohen, actual presidente y consejero delegado de GameStop, pasaría a ser consejero delegado de la empresa combinada y no recibirá salario, ni bonificaciones en efectivo, y su remuneración dependerá exclusivamente del desempeño de la compañía resultante.