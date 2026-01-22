Ecoalf recorta un 66% sus pérdidas en su ejercicio fiscal, hasta unos 'números rojos' de 1,8 millones

Archivo - Tienda de Ecoalf - ECOALF - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecoalf, la firma de moda sostenible y economía circular, ha recortado en un 66% sus pérdidas en su ejercicio fiscal 2024-2025, finalizado el 28 de febrero de 2025, hasta registrar unos 'números rojos' de 1,8 millones de euros, frente a los 5,3 millones del ejercicio anterior.

En concreto, la cifra de negocios de la enseña textil se situó en los 57 millones de euros, lo que supone un 18,7% más respecto a los 48,02 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio precedente, según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

El grupo ha desarrollado su modelo de venta multicanal, apoyado en la fortaleza de la marca Ecoalf, destacando el "fuerte crecimiento" de los canales D2C coincidiendo con la estrategia de la compañía en equilibrar todos sus canales de venta.

De esta forma, la firma de moda ha impulsado su crecimiento este ejercicio, en el que ha abierto 11 puntos de venta, lo que le permite contar con un total de ocho tiendas propias en España, que están situadas en Madrid, Bilbao y Zaragoza, y 51 puntos de venta o 'corners' ubicados en El Corte Inglés, en régimen de explotación directa, situados en las principales ciudades de España.

Además, la enseña fundada y presidida por Javier Goyeneche cuenta con presencia a nivel internacional, ya que tiene una tienda propia y un córner en un centro comercial en Italia.

La compañía ha explicado que el margen bruto de venta ha mejorado "considerablemente" debido "principalmente al incremento del peso del canal D2C en el 'mix' de venta".

Los gastos operativos se incrementaron a consecuencia del alza de la actividad, el impacto de la inflación y la inversión en desarrollo de nuevas líneas de negocio que en los momentos iniciales penalizan el resultado en el corto plazo, pero que forman parte de la estrategia de consolidación de la marca como referente de estilo de vida.