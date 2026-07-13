Ecologistas en Acción alerta de que el Plan Estatal de Fertilizantes "amenaza la soberanía alimentaria"

Archivo - Agricultores en un cultuvo de arroz. - ARROCEROS SOSTENIBLES DE DOÑANA - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción ha criticado el Plan Estatal de Fertilizantes presentado por el Gobierno al considerar que "amenaza la soberanía alimentaria" y el futuro del sector agrario, al centrarse en ayudas económicas de 1.100 millones de euros destinadas a mantener un modelo basado en los combustibles fósiles en lugar de impulsar una transición agroecológica.

En este sentido, Ecologistas en Acción ha lamentado que el plan estatal pierda la oportunidad de descarbonizar el sector agrario español al priorizar las subvenciones para la compra de fertilizantes sintéticos y soluciones técnicas de agricultura de precisión, obviando que la producción de estos insumos es "altamente dependiente" del gas fósil importado y de otros recursos escasos como los fosfatos, lo que implica un "fuerte impacto ambiental" además de una vulnerabilidad dada la geopolítica internacional.

Asimismo, desde la organización han recordado que España importa más del 99% de su gas fósil y han advertido de la vulnerabilidad del sistema agroalimentario actual, donde el coste de los fertilizantes ya representa entre el 15% y el 30% del presupuesto de los agricultores debido a los conflictos geopolíticos en el estrecho de Ormuz.

"Hoy en día, la proporción que supone el coste del gas en el coste total de un fertilizante oscila entre el 70% y el 90%, lo que pone de manifiesto el frágil equilibrio en el que se encuentra el sistema", ha explicado la portavoz de la organización ecologista, Elena Alter.

Asimismo, la organización ecologista ha valorado este plan como "una medida equivocada a corto plazo que ignora el contexto actual de agotamiento de recursos y cambio climático".

De esta forma, la entidad ha denunciado que la medida del Ejecutivo olvida que el uso intensivo de fertilizantes es una de las causas de la "enorme contaminación" con nitratos que cada año deja a más de 260.000 personas sin agua potable y pone en riesgo de cáncer colorrectal a los habitantes de la mitad de los municipios del Estado español.

CUATRO MEDIDAS PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reclamado una política "más ambiciosa" que destine fondos públicos a fomentar "de forma sistemática" las prácticas agroecológicas y ha propuesto cuatro medidas concretas que incluyen la sustitución de fertilizantes sintéticos inorgánicos por fertilización orgánica como el estiércol, el biochar o el compost para regenerar la capacidad productiva de los suelos vivos.

Entre sus propuestas destaca también potenciar las sinergias entre agricultura y ganadería, ya que se ahorrarían costes y se mejoraría la productividad de los suelos agrícolas, así como aprovechar el potencial de la materia orgánica urbana que acaba en vertederos, estimando que solo la ciudad de Sevilla genera más de 200.000 toneladas de estos residuos de las que apenas se recuperan 15.000.

Finalmente, han pedido destinar recursos públicos "suficientes" para la formación técnica y el asesoramiento agroecológico en finca, además de ayudas directas que compensen las pérdidas de renta de los agricultores durante el periodo de transición hasta recuperar la autonomía productiva de los suelos.

"Aferrarse a un modelo agrario altamente dependiente de insumos externos derivados del petróleo es un gran error. Se trata de un modelo que no resuelve la crisis económica del sector agrícola, sino que más bien la perpetúa y nos aleja aún más de la transición agroecológica y la soberanía alimentaria que necesitamos. Por ello, ante el cierre de Ormuz, abramos composteras comunitarias", ha concluido Alter.