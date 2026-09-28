Economía. El Brent repunta un 4% y supera los 108 dólares ante el rechazo de Trump al plan iraní para reabrir Ormuz

Archivo - El estrecho de Ormuz - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de Brent ha escalado hasta los 108,50 dólares a las 13.00 horas, con un incremento diario del 4%, en un nuevo repunte del crudo ante el estancamiento del plan iraní para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días, debido al rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la propuesta, que consideró "inaceptable".

Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentaba hasta los 96,3 dólares, llegado a elevarse un 4,25%.

Irán presentó un plan a la Administración Trump con el que buscaba reabrir el estrecho de Ormuz, paso fundamental para el comercio de petróleo global, y restablecer el tránsito marítimo por el enclave en un plazo de siete días, tras meses de bloqueo a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero y el estancamiento de las negociaciones para el fin de las hostilidades.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca rechazó este sábado la propuesta de la parte iraní, alegando que era "inaceptable". "Rechazo su propuesta. Quieren llegar a un acuerdo en el que reabren de inmediato el estrecho porque están perdiendo, de mucho", declaró Trump en respuesta a preguntas de la prensa.

El plan que el Gobierno iraní planteó estaba basado en el memorándum de entendimiento de Islamabad e incluía el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

Pese a ello, Donald Trump aseguró este domingo al portal de noticias Axios que espera que durante la próxima semana se produzcan nuevos contactos con Irán para intentar cerrar el conflicto bélico abierto. "Espero que haya más conversaciones con Irán (...) Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que quiero yo. Quizás hace un año lo hubiéramos aceptado. Se han pasado con el farol", sostuvo.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró este domingo a la cadena CNBC que Teherán continúa dispuesto a negociar con Estados Unidos, pese al rechazo del plan para Ormuz, y ha indicado que siguen esperando un respuesta oficial a la propuesta, que todavía no ha llegado.

Para que la apertura de Ormuz pueda realizarse, Araqchi ha presentado ciertas condiciones, entre ellas, el fin de la guerra, la liberación de los activos iraníes "ilegalmente congelados", el levantamiento del bloqueo y la probabilidad de reanudar la venta de petróleo.

Por otro lado, Estados Unidos y China han acordado este domingo poner en marcha un marco de diálogo comercial orientado a estudiar restricciones arancelarias recíprocas sobre determinadas mercancías por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) por cada parte, según los términos de referencia de la nueva Junta de Comercio bilateral.

El entendimiento forma parte de la creación de una Junta de Comercio Estados Unidos-China de carácter intergubernamental, concebida como un espacio permanente para abordar cuestiones relacionadas con el intercambio bilateral y buscar fórmulas para facilitarlo.