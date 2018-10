Economía/CCM.- Cospedal critica que el Gobierno apruebe "de tapadillo" un procedimiento para permitir la operación

Actualizado 26/12/2009 13:02:55 CET

El PP analiza responsabilidades penales tanto de los responsables de la caja como "de los que tienen el deber de vigilar y autorizar"

TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, considera "desafortunado y engañoso" que el Gobierno central haya aprobado "de tapadillo", mediante una enmienda, un procedimiento por el que se permitiría la operación de integración de Caja Castilla-La Mancha (CCM) con Cajastur, "en vez de querer un procedimiento claro y transparente para todos los procesos de las cajas", como, según afirmó, ha propuesto el PP.

En una entrevista con Europa Press, Cospedal recordó que su partido ha propuesto una modificación del régimen jurídico de las cajas "clara, abierta, transparente y conocida por todos", de forma que los procesos de fusión e integración "se puedan hacer claramente, con las cuentas claras, sin engañar a la gente, y sin tapar las vergüenzas a nadie".

Recordó que han ofrecido al Gobierno un procedimiento "abierto y transparente" para esta modificación y el Gobierno "no quiere", y sin embargo el Ejecutivo central "de tapadillo y sin previo aviso, introduce una enmienda en una Ley sobre empleo para permitir la operación" entre CCM y Cajastur, "lo que nos parece la peor manera de hacerlo".

"Si ha introducido esa enmienda para modificar una ley está claro que con la ley actual no se podía hacer; si no, no la hubieran introducido. Eso es responsabilidad del Gobierno y tendrá que explicar a los ciudadanos de toda España por qué en vez de querer un procedimiento claro y transparente para todos los procesos de la cajas, prefiere hacerlo de tapadillo y por detrás", agregó.

Cospedal aseguró que el PP no recurrirá "en principio" esa disposición legal, pero que tampoco lo aprobará porque les parece un procedimiento "muy desafortunado y sobre todo engañoso". "Otra vez --destacó-- tengo que decir que el Gobierno socialista del señor Barreda ha engañado a los ciudadanos porque dijo que no era necesario hacer ningún cambio legal".

En cuanto a la situación tanto de CCM como de Caja Guadalajara, la presidenta del PP regional recordó que desde su partido se ha solicitado información en las Cortes regionales acerca de los dos procesos, pero que el Gobierno autonómico no les da información.

NO HAY OPCIÓN

"Igual que no quiere abrir una comisión de investigación sobre CCM y saber cuál es el motivo por el que nos encontramos en la situación que nos encontramos, que es una situación en la que no hay opción, ya que las dos opciones son: o bien la liquidación de la caja, o bien aceptar la operación con Cajastur", argumentó.

Cospedal recordó que los 'populares' han pedido una comisión de investigación para saber cuáles han sido los motivos que han dado lugar "a que la caja de ahorros se haya intervenido, y que Castilla-La Mancha sea la primera región que no vaya a tener una caja de ahorros regional", pero aseguró que "todavía es imposible" conseguir del PSOE de Castilla-La Mancha la "aceptación de esa comisión".

Insistió en que el PP defenderá que se mantengan los derechos de los impositores y de los ahorradores, que "se defiendan los puestos de trabajo y que se mantenga la red de oficinas en todo cuanto sea posible".

"Pero me gustaría --subrayó-- que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el señor Barreda asumieran su responsabilidad, que es una responsabilidad que tiene mucho que ver en lo que se ha dejado de hacer para controlar a CCM, y sobre todo, en lo que se ha hecho para inducir que se haya producido una elevadísima concentración de riesgos, que es lo que ha dado lugar a que sea intervenida por el Banco de España".

Preguntada por si el PP tiene previsto emprender algún tipo de proceso en cuanto a responsabilidades penales, Cospedal explicó que el PP está "analizando las responsabilidades penales tanto de los responsables de la caja" como "las que puede haber, no solo políticas, sino también penales, en el caso de los que tienen el deber de vigilar, de controlar y de autorizar operaciones de la caja desde la Junta de Castilla-La Mancha".

En cuanto a cuál será el voto de los consejeros nombrados a propuesta del PP en la asamblea general de la caja, cuando se vote la operación de integración, se mostró convencida de que primero deben disponer del planteamiento "de lo que va a ocurrir" y "como todavía ese planteamiento claro no es", dijo no poder contestar. "Nosotros vamos a defender los intereses de los ahorradores, se nos tendrá que garantizar también la defensa de los puestos de trabajo, y en ese proceso estamos", concluyó.