Economía/Empresas.- Repsol celebra hoy un consejo ordinario al que "con toda probabilidad" acudirá Sacyr

Actualizado 27/01/2010 9:20:13 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Repsol YPF tiene previsto celebrar hoy su reunión de enero, en la que se tratarán asuntos de carácter ordinario relacionados con la marcha de la petrolera y al que "con toda probabilidad" acudirán los tres vocales de Sacyr, indicaron a Europa Press fuentes empresariales.

La reunión de hoy será la primera del consejo tras la convocatoria extraordinaria del pasado 15 de enero, en la que el órgano rector de la petrolera, en ausencia de los consejeros de Sacyr, ratificó la gestión de Antonio Brufau y su continuidad como presidente.

Además, servirá de tránsito al consejo de febrero, en el que se aprobarán las cuentas de 2009 y se iniciará la reflexión acerca del dividendo final del ejercicio y a la junta general de accionistas de abril, en la que debe aprobarse la retribución final.

Sacyr, principal accionista de Repsol con un 20%, sienta a tres representantes en el consejo de la compañía, que son Luis del Rivero (presidente de la constructora y vicepresidente primero de la petrolera), Juan Abelló y José Manuel Loureda. La Caixa, con un 14%, cuenta con dos de los 16 vocales del órgano rector.

Desde noviembre, han proliferado los comentarios acerca de las desavenencias entre Sacyr y la dirección de la petrolera. Ese mes, el consejo decidió por unanimidad recortar el dividendo a cuenta en un 19%, en línea con la posición de Brufau y en contra del criterio inicialmente defendido por la constructora presidida por Luis del Rivero.

Hace apenas dos semanas, y en respuesta a los rumores acerca de un posible relevo en la cúpula de Repsol, el propio presidente de la petrolera convocó un consejo de administración extraordinario para poner las cartas sobre la mesa y buscar su ratificación.

La reunión se saldó con la aprobación unánime de la gestión de Brufau, pero no resolvió las dudas acerca de la división interna, ya que antes del inicio se notificó por escrito la no asistencia de los representantes de Sacyr. Un día antes, la constructora había decidido en un consejo no acudir a la reunión argumentando que no se había convocado de forma adecuada, dada la importancia del orden del día.

Además de las ratificaciones de Brufau y del plan estratégico, el órgano rector de Repsol rechazó en la reunión del 15 de enero "cuantas actuaciones pretendan desestabilizar la gestión de la compañía" y recordó "el carácter imperativo de los principios de gobierno corporativo asumidos por la compañía".